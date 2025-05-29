Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Ziraat Odalarımızdan aldığımız verilere göre ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 80 bin ile 350 bin lira, küçükbaşta ise 13 bin lira ile 40 bin lira arasında değişeceği görülüyor" dedi.

Fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 oranında artığı belirten Bayraktar, "Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 248 lira 33 kuruştan 300 lira 38 kuruşa, küçükbaşta ise 244 lira 24 kuruştan 307 lira 52 kuruşa çıktı" ifadelerine yer verdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bayraktar satışların en fazla olduğu iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatlara ilişkin ise şunları söyledi:

"Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden, İstanbul’un Avrupa yakasında 300 lira ile 380 lira, Anadolu yakasında 300 lira ile 350 lira, Ankara ve İzmir’de 280 lira ile 350 lira arasında değişiyor.

Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’un Avrupa yakasında 350 lira ile 380 lira, Anadolu yakasında 320 lira ile 370 lira, Ankara’da 280 lira ile 350 lira, İzmir’de 300 lira ile 370 lira arasında seyrediyor.”

İl il kurbnalık fiyatlarını açıkladı

TZOB tarafından paylaşılan il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ise şöyle:

Kurbanlıklara ne kadar zam geldi?

TZOB kurbanlık fiyatlarının yanı sıra il il kurbanlıklara gelen zam oranlarını da açıkladı.

İşte il il kurbanlık fiyatlarına gelen zam oranları: