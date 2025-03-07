2025 Mart TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarını yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04 olurken, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi. Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL beklentisini 42,79 TL olarak öngörürken, büyüme beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtladığı 2025 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentilerine dair güncellemeler yer aldı.
Yıl sonu enflasyon beklentisi
Katılımcıların 2025 yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, Mart anketinde yüzde 28,04’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,26’dan yüzde 24,55’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,26’dan yüzde 17,06’ya düştü.
12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri
12 ay sonrası enflasyon tahminleri değerlendirildiğinde, katılımcıların:
* Yüzde 10,85 olasılıkla TÜFE’nin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında,
* Yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında,
* Yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördüğü belirtildi.
24 ay sonrası için ise katılımcılar:
* Yüzde 24,48 olasılıkla TÜFE’nin yüzde 13,00 – 15,99 aralığında,
* Yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında,
* Yüzde 27,38 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olacağını tahmin ediyor.
Faiz beklentileri
Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 44,79’dan yüzde 42,33’e düştü. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 42,50 olarak açıklandı.
Döviz kuru beklentileri
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi önceki ankette 42,89 TL iken, Mart anketinde 42,79 TL olarak revize edildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 44,42 TL seviyesine yükseldi.
GSYH büyüme beklentileri
Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,0’den yüzde 3,1’e, 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 3,9’dan yüzde 4,0’a yükseltildi.