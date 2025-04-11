2025 Nisan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Nisan 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların enflasyon, döviz kuru, faiz ve büyüme tahminleriyle ilgili değerlendirmeler, ekonomideki beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini ortaya koydu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30 sınırında

Katılımcıların 2025 yılı sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 28,04 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 29,98’e çıktı.

* 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya,

* 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,06’dan yüzde 17,69’a yükseldi.

Enflasyon tahmin dağılımları ne diyor?

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerinin olasılık dağılımı ise şöyle şekillendi:

* Yüzde 17,12 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

* Yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında,

* Yüzde 34,55 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında enflasyon beklentisi öne çıktı.

Nokta tahminlere göre ise:

Katılımcıların yüzde 44,62’si enflasyonun %26-28,99 bandında olacağını öngörüyor.

Dolar/TL beklentileri yukarı yönlü revize edildi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken bu anket döneminde 43,60 TL oldu.

* 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 44,42 TL’den 45,85 TL seviyesine yükseldi.

Faiz tahminleri: Politika faizi sabit, piyasa faizi yükseldi

Katılımcılar, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için yıl sonu beklentisini önceki ayda olduğu gibi bu ay da yüzde 42,50 seviyesinde tuttu. Buna karşılık, BIST gecelik repo faizi beklentisi, bir önceki ankette yüzde 42,33 iken bu ay yüzde 46,00’ya çıktı.

Büyüme beklentilerinde sınırlı gerileme

Katılımcıların 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini, bir önceki ankette yüzde 3,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,0’a indirildi.

* 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4,0’dan yüzde 3,8’e geriledi.