2025 rekorlarla tamamlansa da potansiyel, kalıcı avantaja çevrilmeli
Karadeniz’de yaşanan gelişmeler, Kızıldeniz-Süveyş Kanalı hattındaki riskler ve küresel ticareti etkileme ihtimali olan birçok jeostratejik krizin gölgesinde geçen 2025 yılı Türkiye’nin liman işletmeciliği açısından rekor yılı olarak tamamlandı. Türkiye limanlarının küresel ticaretteki önemine işaret eden bu tabloya karşın 2026’nın ilk ayında elde edilen veriler temkinli olmayı gerektiriyor.
Hüseyin VATANSEVER
Küresel ticarette önemi bulunan Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’e kıyısı bulunan Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları geçişiyle Marmara Denizi’ne hakim. Asya, Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi küresel ticaret akışının yoğun olduğu bölgelerin ortasındaki konumuyla Türkiye, stratejik önemini korumaya devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre Türkiye’nin limanlarında elleçlenen yük miktarı, 2024'e göre yüzde 4 artış göstererek 553,2 milyon tona ulaştı. Karadeniz’de yaşanan gelişmeler, Kızıldeniz-Süveyş Kanalı hattındaki riskler ve küresel ticareti etkileme ihtimali olan birçok jeostratejik krizin gölgesinde geçen 2025 yılında bu seviye Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak gösteriliyor. Aynı zamanda ülke deniz taşımacılığının kaydettiği gelişim ve Türkiye’deki limanların hem dış ticaretin hem de bölgesel lojistik akışların ana taşıyıcısı olma özelliğini sürdürdüğünün göstergesi olarak yorumlanıyor. Buna ilave, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, 2025 performansını kapasite yönetimi, özel sektör dinamizmi ve coğrafi avantajın birlikte çalıştığında güçlü sonuçlar üretebildiğini ortaya koyan bir gelişme olarak değerlendirdi.
Ocak verileri uyarı niteliğinde
Türkiye’nin bölgesinde merkezi konumu, aynı zamanda bir bölgesel hub’a dönüşme potansiyeli sunuyor. Orta Koridor, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hindistan – Ortadoğu – Avrupa Koridoru gibi lojistik hatlara entegrasyon çabaları birçok ülkede hız kazanıyor. Bu rotalarda Türkiye’nin daha etkin olabilmesinde katkı sağlayacak alanlar arasında liman işletmeciliği bulunuyor. Bu nedenle sektör temsilcilerine göre limanlar, bir stratejik yatırım alanı olarak görülmeli ve sürdürülebilir işletmecilik için gerekli destekleme mekanizmalarına erişimi sağlanmalı. Sektörün sahip olduğu potansiyeli avantaja çevirebilmek için yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının ekosistem içinde mevzuatla arz-talep dengesinin oluşturulmalı ve bu dönüşümü gerçekleştirmekte sektörün finansman ihtiyacı karşılanmalı. Bununla birlikte limanların kara ve demir yolu ile entegrasyonu sağlanarak, enerji altyapısında yenilenebilir enerji dönüşümü gerçekleştirilmeli.
Sektörün 2026 yılında da yeni rekorlar kırması temenni ediliyor. Buna karşın 2026’nın ilk ayı, güçlü 2025 performansının ardından temkinli olunması gerektiğini gösterdi. Ocak 2026’da toplam yük elleçlemesi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 geriledi. Tonaj kaybı ise 4 milyon tonu aştı. İhracatta yüzde 17, ithalatta yüzde 11 düşüş yaşandı. Konteyner tarafında toplam daralma yüzde 6,6 olurken; ihracat yüzde 5, ithalat yüzde 7,7 geriledi. İhracat konteynerleri içinde boş konteyner hareketliliğinin yüzde 31 artması, dış talep zayıflığına işaret eden önemli bir gösterge olarak görüldü. Liman başkanlıkları bazında Aliağa yüzde 3,3 düşüş yaşarken, Kocaeli’de gerileme yüzde 19,2’ye ulaştı. İlk 10 liman içinde yalnızca Mersin, Ambarlı ve Samsun artış gösterebildi. Bu gelişmeler küresel talep koşulları, bölgesel rekabet ve dış ticaretteki kırılganlıkların liman performansına hızla yansıdığına işaret etmesi sebebiyle dikkatle izlenmeli.
En fazla yük İtalya’ya gönderildi, Rusya’dan geldi
Limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gönderilen yükler arasında 2025 yılında en fazla taşıma 17,2 milyon ton ile İtalya’ya yapıldı. İtalya'yı, 13,5 milyon ton ile ABD ve 10,8 milyon ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye en fazla yükün geldiği ülkeler ise sırasıyla 101,5 milyon ton ile Rusya Federasyonu, 21,7 milyon ton ile ABD ve 14,3 milyon ton ile Mısır oldu. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yıla göre yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU’ya ulaştı. 2025’te en fazla konteyner elleçlemesi 3,4 milyon TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldı. Ambarlı'yı 2,5 milyon TEU ile Kocaeli ve 2,1 milyon TEU ile Tekirdağ bölge liman başkanlıkları izledi.