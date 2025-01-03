2025 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: 6 aylık enflasyon farkıyla 2025 yılı zam oranları belli oldu

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için kritik öneme sahip aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı oranında alacakları 2025 yılı emekli maaşı zam oranları kesinleşmiş oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 zam oranı (6 aylık enflasyon farkı)

Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşen 6 aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 15,75'lik bir zam olarak yansıyacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Pek çok vatandaş zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşının 2025'te ne kadar olduğunu da araştırıyor. En düşük emekli maaşı için Ocak ayında yapılacak yeni düzenlemelerle bu rakamın 15 bin liranın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Kesin rakamlar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve TÜİK’in enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına "zam" sinyali

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada en düşük emekli maaşı için Ocak ayında yeni bir düzenleme yapılabileceğini söylemişti.

Bakan Işıkhan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zamlar 6 aylık TÜFE oranına göre belirleniyor. En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayında en düşük maaşın artışı için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bir çalışma yapılabilir" dedi.

6 aylık enflasyon farkı nedir?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına Temmuz ve Ocak olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar son 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Bu hesap yapılırken ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri esas alınıyor. Buna göre son 6 ay boyunca TÜFE oranları toplanarak toplam "enflasyon farkı" bulunuyor ve bu oranda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına zam yapılıyor.

4A, 4B, (SSK, BAĞ-KUR) maaş zammı nasıl hesaplanır?

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