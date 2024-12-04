'2025 Türkiye'si raporladı: Deutsche Bank'tan asgari ücret ve faiz indirimi tahmini!

Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin tahminler devam ediyor. Uluslararası kurumlar birbiri ardına rapor yayınlıyor. Alman yatırım bankası Deutsche Bank, 'Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü' başlıklı raporunda Türkiye'ye de yer verdi.

Türk ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğuna dikkat çekilen raporda, bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde olacağı öngörüldü.

2025 ortasına kadar 'potansiyelin altında'

Raporda sıkı para politikasının tüketim ve yatırım talebini kısıtlayacağı, 2025'in ikinci yarısına kadar potansiyelin altında büyüme görüleceği kaydedildi.

'Talep 2026'da güçlenir'

Gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,8 olacağının öngörüldüğü raporda, iç talepteki toparlanmanın 2026'da güçlenen taleple birleşmesi, Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir büyüme kaydederek uzun vadeli eğilimine yaklaşmasının beklendiği bildirildi.

'Asgari ücret yüzde 30 artabilir'

İç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin enflasyonu düşüş eğiliminde tutması nedeniyle dezenflasyonun gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: "Maliyet baskıları, enflasyon beklentileri ve iç talep, enflasyondaki düşüşün kademeli olarak devam edeceğine işaret ettiğinden, enflasyondaki düşüşün süreceğine dair yapıcı görüşümüzü koruyoruz. Asgari ücretin yıl başında yüzde 30 seviyesinde artırılacağı ve herhangi bir ara ayarlama yapılmayacağı varsayımıyla, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45'e, 2025 yıl sonunda ise yüzde 25,4'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, beklenenden daha az mali politika desteği, varsayılandan daha büyük bir asgari ücret artışı ve iç talepte daha kademeli bir yavaşlama dahil olmak üzere tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler devam ediyor ve bu da 2024'ten sonra daha kalıcı enflasyonist baskılara neden olabilir. Mevcut politika çerçevesinin sürdürülmesi halinde, enflasyonun 2026 yılı sonuna kadar yüzde 20'nin altındaki seviyelere gerileyebileceğine inanıyoruz."

Aralık ayında faiz indirimi gelir mi?

Raporda ayrıca, baz senaryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimine gideceğinin beklendiği kaydedilerek, "Mevcut reel faiz tamponunun TCMB'nin politika faizini gelecek yıldan önce indirmeye başlaması için alan bıraktığına inanıyoruz. 2025'te, enflasyondaki düşüşün devam etmesi nedeniyle gevşeme döngüsünde kademeli ve temkinli bir yaklaşım bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2025 için politika faizi beklentisi

Bu kapsamda politika faizinin 2025'in ilk yarısında yüzde 37,5'e, yıl sonunda ise yüzde 30'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, "Temel senaryomuz bu olmasa da TCMB, gevşeme döngüsünü yumuşatmak için toplantı başına 250 baz puandan daha yavaş bir hızda faiz indirimi yapmayı da düşünebilir. TL mevduat hedefleri ve kredi tavanları gibi makro ihtiyati politikaların, gevşeme döngüsü sırasında finansal koşulları yönetmek için 2025 yılına kadar devam etmesini öngörüyoruz." tespiti yapıldı.