2025 yılı için dikkat çeken tahmin: İMSAD, inşaat sektörü için öngörülerini paylaştı!

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Aralık 2024’e ilişkin sektör raporunda, inşaat sektörünün büyüme beklentileri ve mevcut durumu üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Raporda, 2024 yılında yüzde 8 büyüyen sektörün, 2025 yılında yüzde 5 oranında büyüyebileceği öngörülüyor.

Deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm büyümeye katkı sağlayacak

Rapora göre, 2024 yılındaki büyümede deprem bölgesindeki inşaat faaliyetleri, kamunun altyapı ve sosyal donatı yatırımları ile kentsel dönüşüm projeleri etkili oldu. Bu faktörlerin 2025 yılında da sektöre katkı sağlayacağı belirtiliyor. Deprem bölgesi yatırımlarının büyümeye 2 puan, kentsel dönüşümün 1,5-2 puan, kamu yatırımlarının ise 1 puan katkı yapacağı ifade edildi.

Özel sektör faaliyetlerinin yılın ikinci yarısında hareketlenmesi beklenirken, 2025 yılında yenileme pazarında sınırlı bir toparlanma öngörülüyor.

İnşaat maliyetlerinde artış hız kesti

2024 Ekim ayı itibarıyla inşaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 37,94 olarak kaydedildi. Malzeme maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 30,67, işgücü maliyet artışı ise yüzde 55,62 oldu. Yıllık maliyet artışlarının yüzde 25 seviyelerine gerilemesi, yeni inşaat başlangıçlarını hızlandırabilir.

Güven endeksi toparlanma sinyali verdi

İnşaat sektörü güven endeksi, Kasım ayındaki artışın ardından Aralık ayında 0,9 puan daha yükselerek 85,6 puana ulaştı. Raporda, sıkı para politikalarının etkilerinin azalmasıyla birlikte güven endeksinde yeni yılın ilk çeyreğinde sınırlı bir toparlanma beklendiği ifade ediliyor.

Konut satışlarında yüksek artış

2024 yılı Kasım ayında 153.014 konut satışı gerçekleştirildi ve bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 artış gösterdi. İkinci el konut satışları ise yüzde 64,6 artarak 103.740 adede ulaştı. Bankaların uygun faiz oranlarına sahip konut kredisi seçenekleri ve konut fiyatlarının artacağına dair beklentiler, konut talebini destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Sektörde 2025 yılı beklentileri

İMSAD, inşaat sektörünün 2025 yılında sıkı para politikalarının etkisini hissetmeye devam edeceğini ancak büyümenin süreceğini öngörüyor. Faiz indirimlerinin etkisiyle talep tarafındaki sıkıntıların yılın ikinci çeyreğinde azalmaya başlayacağı belirtiliyor.