2025 yılı Küresel Servet Göçü Raporu: Avrupa'dan bir ülke ilk kez listenin başında

Dünyanın önde gelen oturum ve vatandaşlık planlaması firması Henley & Partners, küresel servet istihbarat şirketi New World Wealth’in resmi verilerine göre her yıl düzenli olarak açıklanan “Küresel Servet Göçü Raporu” yayınlandı.

Raporda, Birleşik Krallık’ın 2025 yılında 16 bin 500’den fazla ülkeyi terk eden milyoner ile tüm zamanların en büyük net servet kaybını yaşayacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'dan bir ülke ilk kez listenin başında

Söz konusu rakam, son 10 yıl boyunca listenin zirvesinde yer alan Çin’in 7 bin 800 kişilik kaybının iki katından fazla. Bu gelişmeyle birlikte, Avrupa’dan bir ülke ilk kez listenin başına yerleşti. Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yıl 9 bin 800’ü aşan milyoner göçmeni ile en çok zengin çeken ülke konumunu sürdürüyor.

BAE’yi 7 bin 500 net milyoner girişi ile ABD takip ederken; her iki ülke de güçlü yatırım ortamları, yüksek yaşam standartları ve siyasi istikrarlarıyla dikkat çekiyor.

"2025 servet göçü tarihinde dönüm noktası olacak"

Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, raporla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı, servet göçü tarihinde bir dönüm noktası olacak. İlk kez bir Avrupa ülkesi, dünya çapında milyoner çıkışında lider konuma geliyor. Bu yalnızca vergi düzenlemeleriyle açıklanamaz; zengin bireyler artık daha fazla fırsat, özgürlük ve istikrar için farklı coğrafyalara yöneliyor.

Bu durum hem Avrupa'nın hem de Birleşik Krallık’ın uzun vadeli ekonomik rekabet gücünü derinden etkileyecek."

Türkiye'de son durum

Konuşmasında Türkiye’ye de değinen Demirel, “2025 projeksiyonları, Türkiye’nin küresel servet göçü dinamikleri içindeki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. İstanbul, Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor ve yaklaşık 15 bin yüksek net değerli bireye ev sahipliği yapıyor. Bu kişilerin arasında 58 centi-milyoner (100 milyon USD üzeri servete sahip) ve 10 milyarder bulunuyor. Türkiye’deki bireylerin ortalama yatırım yapılabilir servetinin 24 bin USD seviyesinde olması, BRICS ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça sağlıklı bir tabloya işaret ediyor" dedi.

Avrupa devleri servet kaybediyor

Rapora göre 2025 yılında; Fransa’da 800, İspanya’da 500 ve Almanya’da 400 kadar net milyoner kaybı yaşayacak. Bu ülkelerin yanı sıra; İrlanda 100, Norveç 150 ve İsveç 50 kişilik kayıpla dikkat çeken diğer ülkeler olarak listede yer alıyor.

Bu çıkışların başlıca nedenleri arasında yüksek vergi oranları, yatırım teşviklerinin yetersizliği ve yaşam kalitesine dair endişeler yer alırken, zengin Avrupalıların ilk durağı başta 3600’den fazla yeni net milyoner ile İtalya olurken, İtalya’yı 1400 yeni net milyoner ile Portekiz ve 1200 yeni net milyonerle Yunanistan gibi yatırım dostu ülkeleri tercih etmeye başladığı görülüyor.

İsviçre ise geleneksel güvenli liman rolünü sürdürürken; güçlü bankacılık altyapısı, düşük vergi oranları ve politik istikrarı ile 2025 yılında 3000 kadar artışla Avrupa’nın en çok milyoner çeken ülkelerinden biri olacağı tahmin ediliyor.