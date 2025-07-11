2025 yılı YOİKK eylem planı yayımlandı: Öncelik ihracat, hidrojen, KOBİ ve mesleki eğitimin olacak

Ferit PARLAK/ANKARA

ferit.parlak@dunya.com

Özel sektör yatırımları­nı desteklemek, yatı­rım süreçlerini kolay­laştırmak, yapısal reformları kamu-özel sektör iş birliğiy­le hayata geçirmek ve ihracat odaklı üretimi teşvik etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında çalışmaları­nı sürdüren Yatırım Ortamı­nı İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı yayınlandı. Ya­tırım ortamını daha öngörü­lebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir yapıya kavuşturma hedefiyle hazırlanan planda 57 eylem yer alıyor. Planda 37 eylem başarıyla tamamlanır­ken, kalan eylemlerden 17’sin­de ise yüzde 60’ın üzerinde bir tamamlanma oranına ulaşıl­dı. Enerji, hidrojen ve mesleki eğitim alanlarında yapılacak yatırımlar ve yeşil dönüşüm önceliklendirilecek; yatırım­ların hızlanması ve verimlili­ğinin artırılması için 20’ye ya­kın mevzuat değişikliğine gi­dilecek.

KOBİ limitleri değişecek

Plana göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) tanımı güncellene­cek. KOBİ Yönetmeliği’nde işletmelerin sınıfının ve nite­liğinin belirlenmesinde kul­lanılan limitlerde ekonomik koşullar doğrultusunda deği­şiklik yapılacak.

Yenilikçi yeni girişimle­rin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafi­yetleri sağlayan, yenilikçi, di­jital bir uygulamaları da ha­yata geçirilecek. Uluslararası mecradaki “dijital şirket” uy­gulamalar da dikkate alınarak, hukuki ve teknik analiz çalış­maları tamamlanacak; yeni teknoloji girişimleri için, şir­ketleşme süreçlerinin daha yalın ve tamamen dijital ola­rak tamamlanabilmesini sağ­layacak mevzuat düzenleme­leri yapılacak.

Nitelikli yatırımlara ayrıcalık

Plana göre nitelikli yatı­rımlar için yatırım ortamını iyileştiren bir düzenleme pa­keti hazırlanacak. Nitelikli yatırımlar açısından öngörü­lebilirliğin artırılması ama­cıyla muhtemel riskleri te­lafi edici tedbirlere yönelik düzenleme çalışması da ya­pılacak. Yatırım süreci işlem­lerini kolaylaştıracak tek du­rak mekanizmasının oluştu­rulacak; idari yargıda yatırım uyuşmazlıkları hakkında ive­di yargılama usulünün uygu­lanmasına yönelik düzenle­meler yapılacak.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından (GSYF) yatırım alan girişim şirketlerinin pay­larının MKK nezdinde takip edilmesi ve bu hakların elekt­ronik olarak kullanılabilme­sine imkân sağlayan Tebliğ de değiştirilecek.

“Yerinde tüketenler” daha fazla üretebilecek

Öztüketime yönelik üretim ve tüketimi aynı noktada olan yenilenebilir enerji kaynakla­rına dayalı üretim tesislerinin kapasite tahsislerine kolaylık sağlanacak. Lisanssız Elekt­rik Üretim Yönetmeliği’nde, üretimi ve tüketimi aynı öl­çüm noktasında olan, yeni­lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ya­pılacak başvuruların, iletim ve dağıtım seviyesi kapasite tahsislerinden muaf tutula­cak. TEİAŞ elektrik şebekesi bağlantı noktası ekipmanları­nın revizyonu, tüketim tesisi­ne bütünleşik elektrik depola­ma tesislerine ilişkin mevzu­at ve uygulamalar, depolama yöntem ve cihazlarının serti­fikasyonu, OSB sınırları içeri­sinde kurulan elektrik depola­ma tesislerine ilişkin mevzuat ve uygulamalarda ise iyileştir­meler yapılacak.

Yenilenebilir enerji yatı­rımları için özellikle önlisans süresi içerisindeki izin, onay ve ruhsat gibi belgelerin da­ha kısa süre içerisinde edinil­mesini teminen, bir kısım sü­reçlerin kısaltılmasına ilişkin olarak TBMM’ye sunulan de­ğişiklik ihtiyacının yasalaş­masını takiben ikincil mevzu­atta gerekli düzenleme çalış­maları hızlandırılacak. Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri’nin kurulması hızlandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı ile koordinasyon için­de belirlenen öncelikli Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleriyle ilgili çalışmaların hızlandırıl­ması için mevzuat değişiklik­leri yapılacak.

Hidrojen üretene teşvik

Türkiye Hidrojen Eylem Pla­nı hazırlanacak, hidrojen eko­sisteminin geliştirilmesi ama­cıyla hidrojen konusunda mev­zuat altyapısı oluşturulacak.

Mevzuat ile piyasa oluştu­rulması, düzenleme, güvenlik unsurları ve uygulamayı içe­ren, hidrojenin tüm değer zin­cirine yönelik atılacak adımla­rı ve eylemleri tanımlanacak.

Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirmek için elekt­rolizör ve yakıt hücresi gibi teknolojilerde Ar-Ge faaliyet­lerine yönelik destekler artı­rılacak.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamın­da öncelikli sektörler arasın­da yer alan yeşil hidrojen üre­timi için gerekli altyapıyı ku­ranlar ise teşvik edilecek.

İhracat finansmanı güçlendirilecek

İhracatın finansmanının güçlendirilmesi amacıyla te­darikçi finansmanı uygula­ması yaygınlaştırılacak ve Kü­resel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği’nin ihracat perfor­mansına dayalı olarak kapsa­mı genişletilecek. Ayrıca Tica­ret Bakanlığı tarafından Türk Eximbank alıcı kredilerinin yaygınlaştırılması için yeni destek modeli geliştirilecek.

Meslek liselerinin ve niteliği artırılacak

Organize Sanayi Bölgele­rinde (OSB) kurulan Meslek Yüksekokulu (MYO) sayısı­nın artırılması için destekler verilecek ve bu destekler için yasal zemin hazırlanacak.

Yeni oluşturulacak tüm OS­B’lerde MYO kurulması için yer tahsisi yapılması, sanayi­nin ihtiyaç duyacağı meslek­lere yönelik Meslek Yükse­kokulu programlarının geliş­tirilmesi, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıy­la MYO programlarının sana­yi ile eşgüdüm içinde yeniden yapılandırılması sağlanacak.

Ayrıca, MYO’lar ile bulun­dukları il ve ilçelerdeki oda ve borsaların ilişkilendirilerek birlikte çalışabilecekleri alt­yapı ve mekanizmalar oluştu­rulacak. Güvenceli yeni çalış­ma modelleri geliştirilerek, kadın, gençler, engelliler baş­ta olmak üzere çalışabilir nü­fusun çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlanacak.

Şirketlerin insan kaynakla­rıyla ilgili süreç ve operasyon­larında dijital uygulamaların kullanılmasına ilişkin hukuki güvence sağlanacak.

SPK’da yönetim ilkeleri değişecek

SPK Kurumsal Yönetim İl­keleri, OECD Kurumsal Yöne­tim İlkelerinde 2023 yılında yapılan değişiklikler dikkate alınarak 2026 yılı sonuna ka­dar güncellenecek.

Ayrıca Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmele­ri Kanunu’nda değişiklik ya­pılarak bu alanda uluslarara­sı norm ve standartlara uyum sağlanacak, transit ticarete destek için yeni mevzuat ha­zırlanacak.

Kalkınma bankacılığı yeni yapıya kavuşacak

Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak ve etkinliği artırılacak.

Kalkınma bankacılığının toplam finansal aktif büyüklük içerisindeki payının artırılması, katma değerli ve teknoloji yoğun öncelikli sanayi yatırımlarına, başta deprem bölgesi olmak üzere bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlara destek vermesi amacıyla kaynakları artırılacak. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve KOBİ finansmanı gibi kalkınmayı destekleyen ve yeni istihdam yaratan dönüştürücü alanlara finansal imkanların öncelikli olarak yönlendirilmesi, diğer kamu mekanizmaları ile eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla yeniden yapılandırılması ve bu kapsamda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ve Türkiye Kalkınma Fonu’nun finansal kaynakları çeşitlendirilecek.

Ayrıca Türk bankalarının yurt dışındaki teminat sorunuyla ilgili olarak yurt içi tazmin mekanizması,

İstismarcı bilirkişilerin cezası artırılacak

Yargıda bilirkişilik sistemi güçlendirilecek ve işdünyasının da şikayetçi olduğu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar giderilecek. Özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması yaygınlaştırılırken, bilirkişilerin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin sistem de güçlendirilecek.

Bilirkişilik sisteminin öngördüğü denetim ve yaptırım hükümlerinin daha caydırıcı olması sağlanacak ve raporunu süresinde ibraz etmeyenler, bilirkişilik görevini istismar edenler ya da gerçeğe aykırı rapor veren bilirkişiler hakkındaki ceza hükümleri daha caydırıcı hale getirilecek.