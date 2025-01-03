2025 Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları hangi gün yatacak? (4A-4B-4C Ödeme Takvimi)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, 2025 Ocak zammı emekli maaşlarını ne zaman etkileyecek sorusu yanıt buldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 ve yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşirken, enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammı da netleşti. Ocak zammı, 6 aylık enflasyon farkına dayalı olarak belirlendi.

Emekli maaş zammı ne kadar?

Ocak-Temmuz 2025 dönemi için emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan maaş artışı, yüzde 15,75 oranında olacak. Emekli memurlar ise yüzde 11,54 oranında bir maaş artışı görecek.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2025 yılı Ocak ayında uygulanacak zamların ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılacak. Ödemeler, tahsis numarasına göre belirli tarihlerde yapılacak. İşte ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis Numarası Son Rakamı - Ödeme Tarihi 0 26'sında 1 21'sinde 2 25'inde 3 20'sinde 4 24'ünde 5 19'unda 6 23'ünde 7 18'inde 8 22'sinde 9 17'sinde

4B Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis Numarası Son Rakamı - Ödeme Tarihi 9, 7, 5 25'inde 3, 1 26'sında 8, 6, 4 27'sinde 2, 0 28'inde

4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme Tarihleri

Üç ayda bir yapılan Emekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre belirlenen günlerde ödeniyor. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında aylık alanlar için ödeme günleri, doğum tarihine göre 1. ile 5. günler arasında değişiyor.