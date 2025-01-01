2025'in ekonomi gündeminde neler var?

2025 yılı, Türkiye ekonomisi için yoğun bir gündemle başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veri, memur ve emeklilerin alacağı zam farklarını belirlerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında maaş artışı alacak.

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, 2024'te başlatılan dezenflasyon süreci devam edecek. Hedef, enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve bu seviyelerde tutmak. Ekonomi yönetimi, bu süreçte gerekli tüm politika araçlarını kullanarak enflasyonla mücadeleye odaklanacak. Finansal istikrarın artırılması, enflasyon ataletiyle mücadele ve arz yönlü enflasyon kaynaklarının azaltılması öncelikli hedefler arasında yer alacak.

2024 büyüme verisi 28 Şubat'ta açıklanacak

TÜİK, 2024 yılına ilişkin büyüme verilerini 28 Şubat'ta paylaşacak. Ülke ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde %2,1 büyüme kaydetmişti. 2025 yılına ait ilk üç çeyrek büyüme verileri ise 30 Mayıs, 1 Eylül ve 1 Aralık tarihlerinde duyurulacak. OVP kapsamında, 2024 yılı sonunda büyümenin %3,5, 2025 yılında ise %4 olması bekleniyor. Aynı dönemde istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artması ve işsizlik oranının %9,6'ya düşmesi hedefleniyor.

PPK toplantıları bu yıl 8 kez yapılacak

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini belirledi. Bu yıl 12 yerine 8 kez toplantı yapılacak. Toplantılar 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. PPK toplantılarının ardından açıklanacak faiz kararları ve mesajlar, piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Enflasyon Raporları'nı kamuoyuna sunacak.

Yılın ikinci yarısında OVP ve bütçe çalışmaları

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarının yılın ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Bu program, ekonomik hedefler ile izlenecek politikaların genel çerçevesini çizecek.

OVP ve Orta Vadeli Mali Plan’ın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kamu kurumlarının bütçe teklifleri ve yatırım programı çalışmaları hızlanacak. 2026 yılı bütçesinin, yasal düzenleme gereği en geç 17 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Bütçe görüşmeleri, ilgili komisyon ve TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanarak sonuçlandırılacak.