2025'in ilk çeyreğinde 251 milyon Euro'luk IPARD III kaynağı yatırıma dönüşecek

IPARD Programı'ndan 13 bin 500 gencin faydalandığını belirten TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, özellikle son dönemde genç girişimcilerde büyük bir artış olduğunu söyledi. 2011'den bu yana ülke genelinde 25 bin projenin uygulandığını ve programların kapsamının IPARD III ile 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirten Antalyalı, bugüne kadar 42 ilde 3,5 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirildiğini ve bunun 1,8 milyar Euro'luk kısmının vatandaşlara hibe olarak kullandırıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin IPARD programında aktarılan kaynakların yüzde 99,4'ünün kullanılmasıyla aday ülkeler arasında fonları en yüksek oranda kullanan ülke olduğuna değinen Antalyalı, IPARD III ile bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedeflediklerini aktardı.

AB ülkelerinden Türkiye'ye ciddi yatırımlar gelmeye başladı

Programın, ülkenin stratejik ihtiyaçlarına göre güncellendiğini vurgulayan Antalyalı, şöyle konuştu: "Biz bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İnsanların yaşam kalitesini artırmak, insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Metropollerde bir kişiye istihdam oluşturmak için harcadığımız kamu kaynağı ile kırsalda istihdam için harcadığımız kamu kaynağı arasında ciddi fark var. Kırsalda çok daha az kamu kaynağı ile iş ve aş imkanı oluşturabiliyoruz.

Pandemi dönemi sonrasında kırsala ciddi bir yönelim oldu. İnsanlarımız büyükşehirlerimizden kırsala tekrar yerleşmeye başladılar. Bunu mutlulukla gözlemliyoruz. Aynı zamanda bizim yaptığımız yatırımlarla sadece büyükşehirlerden değil, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden de Türkiye'ye çok ciddi yatırımlar gelmeye başladı. Gurbetçi vatandaşlarımız da bizim projelerimize teveccüh gösteriyorlar ve orada kazandıkları paraları da gelip ülkemizde yatırıma dönüştürüyorlar."

Kırsal kalkınmanın çok boyutlu bir iş olduğunu belirten Antalyalı, sadece hayvancılık ve tarımla değil, kırsal turizm gibi tüm unsurlarla vatandaşların yanında olduklarının altını çizdi.

IPARD III ile 786 milyon Euro'luk bir kaynağın vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayan Antalyalı, 2025'in ilk çeyreğinde çağrılar ve değerlendirmeler tamamlandığında 251 milyon Euro'luk kaynağı yatırıma dönüştüreceklerini, ülke genelinde yaklaşık 450 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleşeceğini bildirdi.

"Gençlerde yoğun bir ilgi alaka görüyoruz"

IPARD Programı'na gençlerin ve kadın girişimcilerin de ciddi ilgi gösterdiğine dikkati çeken Antalyalı, "Hibe desteklerimizin yaklaşık yüzde 67'sinden genç kardeşlerimiz faydalandı. Programla 13 bin 500 genç kardeşimiz proje gerçekleştirdi. Aynı zamanda hanımefendilere de pozitif ayrımcılık yaptık. Onlar da 6 bin 500 civarı projenin sahibiler. 33 bin hanımefendi bu işletmelerde iş sahibi oldu. Yaptığımız projelerle yaklaşık 103 bin kişilik bir istihdam oluşturduk. Gençler ve hanımefendiler kırsal kalkınmanın çimentosu. Onların olmadığı bir tarımın, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinden bahsedemeyiz. Bunun öneminin farkında olduğumuz için daha yüksek hibe oranı, sıralama kriterlerinde öncelikler veriyoruz. Son dönemde özellikle gençlerde yoğun bir ilgi alaka görüyoruz. Genç girişimcilerde büyük artış var. Bu işlerde yatırım yaptıklarında kendi işlerinin sahibi oluyorlar, genç kardeşlerimizin yanında çalışan onlarca insan oluyor." şeklinde konuştu. Antalyalı, uluslararası standartlara yükseltilen üretim gücü ve katma değerle yatırımcıların ihracat imkanına da kavuştuğunu kaydetti.

Kırsal alanda kamu altyapı yatırımları desteklenecek

Öte yandan Antalyalı, IPARD III ile kırsal kamu altyapı yatırımlarına da odaklanıldığını anlattı. 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren akreditasyonu alındıktan sonra kırsal altyapı tedbirinin uygulanmaya başlanacağını duyuran Antalyalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada il özel idareleri, belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, mahalli idarelere özellikle destekler veriyor olacağız. Şu an için 1,5 milyon Euro'luk yüzde 100 hibe olacak. Yol, su, köprü, altyapı yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları gibi yatırımları destekleyeceğiz. Burada kırsal alanda refahı, yaşam standartlarını artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu miktarı daha yükseğe çıkarabilmek adına AB ile müzakere ediyoruz. Niyetimiz bu miktarı en az 3 milyon Euro üzerine çıkarabilmek."