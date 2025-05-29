2025'in ilk çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanıyor! Beklentiler ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025'in ilk çeyreğine ait büyüme verilerini yarın açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,17 oranında büyüme göstereceği yönünde. 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 olarak öne çıkıyor.
Türkiye ekonomisinin 2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri, 31 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) istatistiklerini yarın saat 10.00'da internet sitesinde yayımlayacak.
Beklentiler ne yönde?
AA Finans'ın Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin yılın ilk çeyreğine dair ortalama büyüme tahmini yüzde 2,17 seviyesinde bulunuyor.
2025 yılına yönelik büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 olarak hesaplanıyor.
2023'te bu oran yüzde 3'tü
Geçen yılın aynı döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 5,4 büyüme kaydederken, 2023'ün son çeyreğinde bu oran yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.