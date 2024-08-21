2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni tahmin geldi

Emekli maaşlarına zamla birlikte asgari ücrete ek zam tartışmaları sürüyor. 2024 yılının Ocak ayında asgari ücrette tek seferlik artış olacağı birçok açıklama da dile getirilmişti. Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Son artış ile beraber asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. Şimdi ise 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon ve çeşitli veriler dikkate alınırken işçi ve işveren tarafı komisyonda bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yılbaşında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin son tahminini paylaştı. Doğan yazısında, "Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2024 yılsonu için enflasyon tahminini değiştirmeyerek, yüzde 38’de tuttu. Yine Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 14. 2024 yılının başında asgari ücret yüzde 49 zamlanarak, brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. 2023 yılı yıllık enflasyonu yüzde 64.77, son 6 aylık enflasyon ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre 2023’ün son 6 aylık enflasyonun 11.43 puan üzerinde asgari ücrette artışa gidildi. Hatırlatmakta fayda var, 2023 yılının temmuz ayında da yüzde 34’lük artışla asgari ücrete ara zam yapılmıştı. 2024 yılında ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadı" ifadelerine yer verdi.

2025'te asgari ücret ne kadar olur?

Doğan yazısının devamında yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacağıyla ilgili şunları kaydetti:

"Yani, sene başındaki yüzde 49’luk zam 2024 yılının tamamı için geçerli oldu. Bu açıdan değerlendirirsek 2025 başında asgari ücrete, hedeflenen 2025 enflasyonu kadar zam yapılmayacağını, bu zam oranının çok düşük kalacağını söyleyebiliriz. Benim tahminim, 2025 Ocak ayında asgari ücrette yüzde 40’lar civarında bir artış yapılacağı yönünde. Önümüzde daha 4 aylık bir süre var. Kasım sonu, aralık başı gibi asgari ücret zam tutarı daha da netleşir."