2025’te bir düğünün maliyeti ne kadar? İşte çiftleri kara kara düşündüren fatura kalemleri

Evlilik hazırlığı yapan yüz binlerce çift için düğün masrafları göz korkuturken, yüksek enflasyon ortamında 2025 yılı için ortalama bir düğünün maliyeti de arttı. TÜİK verilerine göre her yıl 600 binden fazla çift dünya evine giriyor. Nişanından, düğününe, düğünden ev dizmeye kadar giden süreçte çiftler milyonlarca lira harcıyor.

Bir düğünün ortalama maliyeti 400 bin TL

Düğün.com'un verilerine göre geçen yıl ortalama bir düğünün maliyeti 250-300 bin TL olarak hesaplanırken bu yıl ortalama 400 binin üzerine çıkıyor.

-Geçen sene 20 bin TL’den başlayan düğün salonları bu sene 50 bin TL'den başlayıp 300 bine kadar çıkıyor. Düğünlerin yemekli-yemeksiz olması ve kişi sayısı da fiyatları etkiliyor.

-Geçen sene 20 bin TL olan ortalama gelinlik fiyatı bu yıl 60 bin TL'ye dayanıyor. Üstelik bazı gelinlikçiler deneme için de ekstra ücret alıyor.

-Damatlıklar geçen sene 10 bin TL bandındayken, bu sene 15 bin TL'den başlıyor.

-Yine bu masraflara ortalama 25 bin TL'yi bulan fotoğraf çekimi, 15-25 bin TL arasında değişen gelin makyajı ve saçı da ekleniyor. Ayrıca tercihe göre değişse de bu maliyetlere nikah şekeri, düğün davetiyesi ve gelin aksesuarları gibi ek kalemler de eklenebiliyor.

Ev kurmak daha da pahalı

Düğünün yanında, ev kurmanın maliyeti ise daha fazla. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre 2024 yılında yeni ev kurmanın ve düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 TL olmuştu.

İPA 2024'te düğün salonu kiralama maliyetinin yemeksiz 70 bin TL, kır düğünü için de maliyetin 235 bin TL olduğunu açıklamıştı. Bu sene masrafların da katlanması bekleniyor.

Öte yandan hükümet bu yıl, "Aile Yılı" kapsamında 18-29 yaş arasında yeni ev kuracak çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik desteği veriyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesi aracılığıyla yapılabiliyor.