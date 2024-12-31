2025'te en büyük öncelik olacak... Google CEO'su Pichai'den 'kritik yıl' vurgusu!

Google CEO'su Sundar Pichai, 2025 yılını şirketin yapay zeka liderliği açısından "kritik" bir yıl olarak tanımladı. CNBC’nin haberine göre, Pichai ve diğer yöneticiler, 18 Aralık'ta düzenlenen yıllık strateji toplantısında 2025 için öncelikleri tartıştı.

Toplantıda çalışanlarına seslenen Pichai, "2025 kritik olacak. Bu anın aciliyetini içselleştirmemizin ve şirket olarak daha hızlı hareket etmemizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bahisler yüksek" dedi.

Pichai, Google'ın yapay zeka tarafında gerçekleştirmesi gereken bazı hedeflerin olduğunu vurgulayarak, şirketin Gemini yapay zeka modeline dayalı uygulamaların güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Bununla birlikte, 2025 yılına kadar aradaki farkı kapatmak ve bu alanda liderlik pozisyonu oluşturmak için önemli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Gemini'nin tüketici tarafında ölçeklendirilmesinin 2025 yılındaki "en büyük odak noktası" olacağını ifade eden Pichai, şirketin bu alanda hızla yol almayı hedeflediğini kaydetti.

Google’ın Gemini yapay zeka modeli, metin, görsel ve diğer veri türleri üzerinde çalışan çok yönlü bir sistem olarak dikkat çekiyor. Şirketin yapay zeka stratejisi, bu teknolojiyi daha geniş kitlelere sunmayı ve sektördeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Toplantıda ayrıca Pichai'nin, şirket kültürünün hız ve yenilikçilikle uyumlu bir şekilde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladığı ve çalışanlardan bu sürece katkıda bulunmalarını istediği öğrenildi.