2025'te en çok petrol üretimi Şırnak'tan: Gabar'da günlük üretim 80 bin varil

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre, Şırnak'ın Gabar bölgesinde yer alan Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Bulmuşlar, Mehmet İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu sahalarında üretim rekor seviyeye ulaştı. Bakan Bayraktar, "Keşfedilen ham petrolden elde edilen gelir, petrol fiyatları, döviz kuru ve üretim miktarı gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve küresel arz-talep dengelerine bağlı olarak değişmektedir. Sahalarda görevlendirilen personel sayısı ise operasyon yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Petrol gelirleri merkezi bütçeye aktarılıyor

Bakan Bayraktar, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında alınan devlet hissesinin doğrudan merkezi bütçeye gelir olarak aktarıldığını, petrol gelirlerinden belediyelere veya il özel idarelerine doğrudan nakit aktarım sisteminin ise mevzuatta yer almadığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, "Petrol gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesini öngören taslak metin, Türk Petrol Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5574 sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gündeme gelmiş, ancak yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığından yasalaşmamıştır'' diye konuştu.

Şırnak üretimde zirvede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2018-2024 yılları arasında ham petrol üretimi yapan iller arasında Şırnak büyük bir artışla öne çıktı. 2024 yılında Şırnak'ta 16 milyon 374 bin 971 varil ham petrol üretimi gerçekleştirilirken, bu rakam ilin Türkiye'nin en hızlı üretim artışı sağlayan bölgesi olmasını sağladı. Aynı dönemde Batman'da 7 milyon 476 bin, Diyarbakır'da 7 milyon 531 bin, Adıyaman'da 3 milyon 163 bin varil üretim yapıldı. Bakan Bayraktar, 2018-2024 yılları arasında petrol ve doğalgaz üretiminden elde edilen devlet hissesi toplamının 33 milyar 771 milyon 25 bin 863 TL olduğunu da açıkladı.

"Çevresel etkiler asgari düzeyde"

Petrol faaliyetlerinin çevreye etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği, petrol hakkı sahipleri çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda petrol üretiminden kaynaklanan çevre kirliliği asgari düzeyde kalmaktadır" şeklinde konuştu.