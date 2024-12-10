2025'te enflasyon ve politika faizi beklentileri! Uluslararası bankalardan Türkiye değerlendirmesi

Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin hedeflenen yumuşak iniş senaryosuyla tutarlı ilerlediği belirtiliyor. Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank ve Neuberger Berman gibi uluslararası finans kuruluşlarının ekonomistleri, 2025 yılı sonu için enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşmesini beklediklerini ifade etti.

Bank of America Merrill Lynch görüşleri

BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Türkiye’de dezenflasyonun "normal bir patika" izlediğini ve ekonomide yumuşak iniş senaryosuna uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti. İmamoğlu, "Enflasyon düşerken faizlerin kademeli olarak indirilmesi, ekonomiyi desteklemek adına kritik bir adım olacaktır" dedi.

Deutsche Bank değerlendirmeleri

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay ise fiyat istikrarına öncelik verilmesinin 2025 yılı boyunca enflasyon beklentilerini çıpalamak açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Onay, politika faizinin kademeli olarak düşeceğini ve enflasyonun yüzde 25-26 seviyelerine gerileyebileceğini öngördü.

Neuberger Berman beklentileri

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Neuberger Berman’ın Gelişen Ülkeler Direktörü Kaan Nazlı, iç talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin dezenflasyon sürecini hızlandıracağını belirtti. Nazlı, faiz indirimlerinin yatırım ortamını iyileştireceğini ve uzun vadeli yatırımları teşvik edeceğini ifade etti.

Faiz indirimi beklentileri

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayında 150-250 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini ve 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde 30 seviyesine inebileceğini düşünüyor. Ancak küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki olası artışların süreci etkileyebileceği de vurgulanıyor.

Yatırımcıların ilgisi

Yabancı yatırımcıların bankacılık ve otomotiv sektörlerine artan ilgisi dikkat çekiyor. TL cinsinden tahvillerde uzun vadeli sermaye girişlerinin artması beklenirken, hisse senedi piyasasında da olumlu bir hareketlenme öngörülüyor.