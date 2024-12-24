2025'te işveren desteği kaç TL olacak? Asgari ücrette işveren desteği artırılacak mı?

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği 2025 yılı asgari ücretinde sürecin sonuna gelindi. Şimdiye kadar üç kez toplanıp rakam konuşmayan Asgari Ücret Komisyonu, bu hafta bir kez daha toplanacak. Komisyon, 26 veya 27 Aralık'ta yine bir araya gelecek.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre 2025 yılının asgari ücretinin bu hafta belli olması bekleniyor. Masadan uzlaşıyla değil işçi kesiminin itirazıyla bir ücret çıkacağı düşünülüyor.

Asgari ücrette zam senaryoları

Yeni yılda asgari ücrete hedef enflasyon mu yoksa 2024 enflasyonu kadar mı zam geleceği merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" demesi, çalışanları umutlandırdı.

İşveren asgari ücrete yüzde 25 ila 35 arasında bir zam istiyor. Asgari ücret yüzde 25 zam gelirse 17 bin 2 liradan 21 bin 250 TL'ye, yüzde 35 zamd gelirse 22 bin 950 TL'ye yükselecek. Kulislerde ise asgari ücretin 24-25 bin TL bandına kadar çıkarılabileceği konuşuluyor. Türk-İş teklifi yüzde 75'lik artışla 29 bin 583 lira.

Asgari ücrette işveren desteği

İşveren kesiminin merak ettiği bir diğer konu ise hükümetin asgari ücretliler için işverenlere ne kadar destek sağlayacağı. İşverenlere 2024 itibariyle 700 TL olarak uygulanan desteğin artırılması gündemde.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın kulis haberinde 'hükümetin işverenlerin rekabet gücünü korumak için' asgari ücret desteğini 700 TL'den 1000 TL'nin üzerine çıkarabileceğinin dile getirildiği kaydedildi.

Yine kulislerde asgari ücretin 23 bin liradan az, 25 bin liradan fazla olmayacağı konuşuluyor.