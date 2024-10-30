2025’te özelleştirme geliri 30 milyar TL olacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, 2025 yılında Özelleştirme Fonunun 30 milyar TL tutarında gelir elde etmesi bekleniyor. 2024 yılı için ise 15 milyar TL’lik nakit girişi öngörülmüştü.

Programda, fon gelirlerinin 398,6 milyar TL, fon giderlerinin 395,5 milyar TL olarak hedeflendiği; gelir-gider fazlasının ise 3,1 milyar TL olacağı ifade edildi. Ayrıca etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edileceği belirtildi.

KİT yatırımları artıyor

2025 yılına ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına dair de kapsamlı hedefler programda yer aldı. KİT'lerin 2025 yılında 66 milyar TL finansman fazlası vermesi planlanırken, enerji ve gıda fiyatlarındaki öngörülen seviyeler bu hedefin gerçekleşmesinde kritik rol oynayacak.

2025'te KİT'lerin toplam yatırım harcaması 405,6 milyar TL olarak hedefleniyor. TPAO, Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Karadeniz'deki doğal gaz rezervi üzerinde çalışmalarını sürdürerek, gaz arzını artırmayı planlıyor. Ayrıca TPAO'nun Şırnak Gabar bölgesindeki petrol üretiminin de yıllık toplam ham petrol üretimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BOTAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ gibi kamu kurumları ise yatırımlarının bir kısmını dış proje kredileriyle finanse edecek. TMO'nun 2025 yılı için 2,5 milyon ton buğday ve 1 milyon ton mısır alımı yapması, TÜRKŞEKER'in ise 7,7 milyon ton şeker pancarı alımı gerçekleştirmesi öngörülüyor.