2025'te yaklaşık 645 milyon kişi açlık çekti

Birleşmiş Milletler'in (BM), yayımladığı 2026 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu (SOFI) raporuna göre, dünyada açlık çeken insan sayısı üst üste üçüncü yıl geriledi.

Raporda, 2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 7,8'inin, yani yaklaşık 645 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 14 milyon, 2022'ye göre ise 43 milyon kişilik düşüşe işaret ediyor.

En fazla açlık Afrika'da

Asya, Latin Amerika ve Karayipler'in açlıkla mücadelede son yıllarda istikrarlı ilerleme kaydettiği, Afrika'da ise uzun süredir devam eden açlık artış eğiliminin durduğu belirtilen raporda, 2025'te açlık çeken kişi sayısının en fazla Afrika'da (309 milyon), ardından Asya'da (292 milyon) ve Latin Amerika ile Karayipler'de (32 milyon) olduğu ifade edildi.

Raporda, 2025 yılında dünyada açlık çeken insanların sayısının üst üste üçüncü yıl da azalma göstermiş olmasına rağmen, kaydedilen ilerlemenin halen kırılgan ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmada yetersiz kaldığının altı çizildi.

2030 hedefi risk altında

FAO, Orta Doğu'da süren çatışmaların enerji ve gübre fiyatları üzerinden küresel gıda maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti. Güncellenen tahminlere göre 2030 yılında hâlâ 510 ila 520 milyon kişinin açlık çekmesi bekleniyor. Bu rakam, çatışmaların yaşanmadığı senaryoya göre daha yüksek seviyeye işaret ediyor.

Raporda ayrıca, El Nino kaynaklı aşırı hava olayları ve diğer olası iklim risklerinin projeksiyonlara tam olarak dahil edilmediği belirtilerek, bu gelişmelerin küresel açlığı daha da artırabileceği uyarısı yapıldı.

"İlerleme mümkün ama daha hızlı hareket edilmeli"

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de rapora ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rapor, ilerlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Açlığa son vermek ve sağlıklı beslenmeyi herkes için karşılanabilir hale getirmek; güçlü bir siyasi irade, sürdürülebilir yatırımlar ve bunu destekleyen politikalar gerektiriyor. Yakın dönemde yaşanan Kovid-19 salgını gibi doğal afetler ile Ukrayna'daki savaş, Gazze krizi ve son olarak Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler gibi insan kaynaklı krizler, tarım-gıda sistemlerinin hem dayanıklılığını hem de dünyanın en kırılgan kesimlerine, çiftçilere ve tüketicilere daha iyi hizmet verebilmeleri için bu sistemlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu."