2026-2027 eğitim yılı için özel okul ücretlerinde zam tavanı belli oldu! İşte kayıt türüne göre oranlar

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından pek çok kalemde artışlar belli olurken özel okul fiyatlarına uygulanacak tavan zam oranı da netleşti.

Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 olarak açıklanırken yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.

2025 yılına ilişkin TÜFE ve ÜFE rakamlarının açıklanmasıyla özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu.

Yeni kayıtlar için zam oranı ne kadar olacak?

Yasal düzenlemeye göre özel okullarda 1. sınıf, 5. sınıf, 9. sınıf gibi yeni kademe başlangıçlarda ve yeni kayıtlarda zam oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının alınarak 1,5 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor.

Açıklanan güncel verilere göre yapılan hesaplama sonucunda, 2026–2027 eğitim öğretim döneminde yeni kademe başlangıçları için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,92 oldu.

Devam eden kayıtlarda ne kadar zam yapılabilecek?

Özel okullarda eğitimine devam eden öğrenciler için tavan zam oranı ise önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünmesi ve 1,05 ile çapılmasıyla bulunuyor.

2025 yılında gerçekleşen verilerin formüle uygulanmasıyla 2026-2027 eğitim yılında özel okullar ücretlerine yüzde 30,74 zam yapabilecekler. Bu oran aynı kurumda eğitimine devam edecek öğrenciler için geçerli olacak zam oranını yansıtıyor.

Yan hizmetler için zam oranı ne?

Özel okullar yalnızca öğrenim ücreti değil; yemek, kahvaltı, pansiyon, kıyafet, kitap-kırtasiye, uluslararası diploma, etüt ve benzeri hizmetler için de ücret belirliyor.

Eğitim dışında kalan hizmetlere yapılacak tavan zam oranı ise önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünmesi ile berlileniyor.

Buna göre 2026-2027 eğitim yılında ek hizmetlere yapılan tavan zam oranı yüzde 29,28 olacak.