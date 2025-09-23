2026 asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin

Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda yapılacak artışı bekliyor.

Hükümetin, enflasyonu düşürmeye odaklandığını ancak alım gücünün zayıflamaya devam ettiğini belirten Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı ve asgari ücret zammı için şu öngörüde bulundu:

"Bir baskı olduğu söyleniyor"

- Ben asgari ücretin yüzde 20 civarında arttırılacağını düşünüyorum. Çünkü 2026 yılında hedeflenen enflasyon yüzde 16. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda artışlar yapıyorlar. Yüzde 20 olur, yüzde 25 olur ama ben yüzde 20'lerde kalacağını düşünüyorum. Bir baskı olduğu söyleniyor, yüzde 20'nin üzerinde olmasın diye.

"26-27 bin TL bandında bekliyorum"

- İki aydır yüzde 20 civarında artışın yapılacağını hükümet planlıyor şeklinde yazıyorum, çiziyorum. Uluslararası finans şirketleri 26-27 bin bandında bir asgari ücretin olabileceğini açıklamaya başladılar. Benim beklentim de bu seviyelerde.

"2026 yılı buhran yılı"

- Biz şimdi ne diyoruz? Türkiye'de bir ekonomik kriz var diyoruz, değil mi? Ekonomik kriz. Ama 2026 yılı için 'ekonomik kriz' kelimesini kullanmamak lazım. 2026, sabit gelirler, asgari ücretler, emekliler için buhran yılı olacak. Artık kriz 'küçük' kalacak. 'Buhran yılı' diyorum.

"Prim ve vergiler düşürülmeli"

- Türkiye'de işveren, asgari ücretliye 5 bin TL fazladan para verse, devlet 2 bin 500 lira kendisine istiyor. Sigorta primi ve vergilerin bir miktar düşürülerek çalışanın cebine ayrıca bir para girmesini sağlamaları gerekiyor ki, enflasyonla mücadele edilsin. Oranlar düşük kalsa da kişinin cebine girecek parayı arttırmak gerekiyor.

- Devlet, işverene maliyeti artırmadan bu artışı desteklemeli. İşsizlik sigortası fonu gibi kaynaklarla hem işveren hem çalışan korunabilir.