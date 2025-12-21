2026 asgari ücreti için takvim netleşiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısını yeni haftada yapması, sürecin ise aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk iki toplantıya, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ heyeti katılmadı. TÜRK-İŞ, komisyonun mevcut yapısının işçi tarafına karar süreçlerinde etkili bir rol tanımadığını savunarak toplantılara katılmama kararını sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’i ziyaret ederek işçi kesiminin taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından komisyon toplantısına katılan Işıkhan, işçi taleplerini masaya taşıyacağını belirterek, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajını verdi.

Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, daha önce açıkladıkları tutumun arkasında olduklarını vurgulayarak, komisyon yapısı değişmedikçe toplantılara katılmayacaklarını yineledi. İşçi tarafı, komisyonda itiraz edilse dahi ücretin belirlenmesinde belirleyici olunamadığını savunuyor.

Mevzuata göre, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmaması asgari ücretin belirlenmesine hukuki engel oluşturmuyor. İşveren ve hükümet temsilcilerinin uzlaşması halinde, komisyon oy birliğiyle karar alabiliyor.

Asgari ücret sürecinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması ve 2026 yılında geçerli olacak ücretin bu süre içinde ilan edilmesi gerekiyor.