2026 IMEI ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti zam oranı ne kadar oldu?

Yeni yıla ilişkin vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırıldı. 2026 IMEI ücretine de yüzde 18,95 oranında zam geldi.

Yurt dışından telefon alacaklar artık daha fazla ücret ödeyecekler. Bu rakamı öğrenmek isteyenler "2026 IMEI ücreti ne kadar" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyorlar.

2026 IMEI ücreti ne kadar?

Yurt dışından alınan cep telfonlarının ülkemizde Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hatlarıyla sorunsuz çalışması için IMEI (International Mobile Equipment Identity) zorunlu...

Yeni yıl ile birlikte vatandaşlar kayıt ücreti için 54 bin 258 lira ödeyecek.

Kayıtsız, çalıntı veya klonlu cihazların kullanımının engellenmesini sağlayan bu uygulamayı vatandaşların 120 gün içinde yaptırması gerekiyor.