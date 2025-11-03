2026 mtv ücretleri, motorlu taşıtlar vergisi zam oranı, MTV hesaplama 2026, 2026 mtv fiyatları, mtv ne kadar

TÜİK ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterirken, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO) da yüzde 25,49 oldu.

YDO harç ve cezalar gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarında da zam anlamına geliyor. Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranına göre 2026'da MTV ödeme tutarları aracın yaşı, değeri, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre şöyle olacak:

Zamlı MTV tutarları

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 14 bin 885 TL'den 18 bin 679,19 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 23 bin 454 TL'den 29 bin 432,42 TL'ye

4-6 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 3 bin 372 TL'den 4 bin 231,52 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 6 bin 314 TL'den 7 bin 923,44 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 11 bin 626 TL'den 14 bin 589,47 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 18 bin 57 TL'den 22 bin 659,73 TL'ye

7-11 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 1 bin 882 TL'den 2 bin 361,72 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 3 bin 661 TL'den 4 bin 594,19 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 6 bin 848 TL'den 8 bin 593,56 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 10 bin 613 TL'den 13 bin 318,25 TL'ye yükseldi.

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda;

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar 5 bin 313 TL'den 6 bin 667,28 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 5 bin 803 TL'den 7 bin 282,18 TL'ye yükseldi.

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda;

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar 9 bin 267 TL'den 11 bin 629,16 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 10 bin 112 TL'den 12 bin 689,55 TL'ye yükseldi.

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda;

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 16 bin 370 TL'den 20 bin 542,71 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 17 bin 866 TL'den 22 bin 420,04 TL'ye yükseldi.

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda;

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 25 bin 792 TL'den 32 bin 366,38 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 28 bin 142 TL'den 35 bin 315,40 TL'ye yükseldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yıl içinde iki eşit taksit halinde ödeniyor, ödemeler geciktiğinde borç vergi dairesi tarafından takibe alınıyor ve aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanıyor