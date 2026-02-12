2026 ocak ayı ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Şubat ayının ilerlemesiyle birlikte ABD enflasyon verileri ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. Geçen ay açıklanan rakamların ardından bu kez nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak ediliyor. Küresel piyasalar verileri beklerken özellikle yatırımcılar "ABD enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
ABD enflasyon verileri öncesi piyasalarda bekleyiş yeniden hız kazandı. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen rakamlar, özellikle Fed’in para politikası adımları açısından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri açıklanacak verilerin yönüne odaklanmış durumda. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Amerika'da ocak ayı enflasyon rakamları 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.30'da açıklanacak.
Geçen ay ne olmuştu?
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.