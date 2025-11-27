2026 pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu
Yeni yılda turistik ya da iş amaçlı yurt dışına çıkacakları ilgilendiren zam belli oldu. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak resmiyet kazanırken, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları da belli oldu. Ayrıca pasaport alınırken ödenmesi gereken defter bedeli de zamlandı. İşte 2026 pasaport harçları ve defter bedeli...
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu.
Bu oran vergi, harç ve cezalara 1 Ocak 2026 itibarıyla gelecek zamlarda belirleyici olacak.
Bu kapsamda pasaport harçlarına ve defter bedeline de da zam gelecek.
1 Ocak itibarıyla yıla göre pasaport harçları şöyle olacak:
1 yıllık pasaport: 4.296 TL
2 yılllık pasaport: 7.065 TL
3 yıllık pasaport: 10.065 TL
3 yıldan fazla süreli pasaport: 14.146 TL
Pasaport alırken ödenmesi gereken defter bedeli de 1135 TL'den 1424 TL'ye çıkacak.
10 yıllık pasaport almak isteyen bir kişinin cebinden çıkacak rakam 15 bin 570 TL olacak.