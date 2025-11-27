SİLAH RUHSAT ÜCRETLERİ 2026: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı 2026 ücretleri ne kadar oldu?

2026 silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu
Yeni yılda silah ruhsatı ve kart ücretlerine uygulanacak artışlar netleşti. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarının yanı sıra ruhsat kart bedelleri de zamlandı. Peki yeni yılda silah ruhsatı ve ruhsat kart bedelleri ne kadar olacak? İşte 2026 yılı için silah ücretlerinin yeni tutarları…
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Bu oranla birlikte yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zamlar belirlenecek.
Bununla birlikte silah ruhsatı ve ruhsat kart bedelleri de 1 Ocak 2026 itibarıyla yükselmiş olacak.
Yeni ücretler şu şekilde olacak:
→ Silah bulundurma ruhsatı (5 yıl): 63.454 TL
→ Silah taşıma ruhsatı: 198.517 TL
→ Silah bulundurma kart ücreti: 1.380 TL
→ Silah taşıma ruhsat kart ücreti: 1.882 TL
→ Yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti: 753 TL
→ Kurusıkı bildirim kart ücreti: 188 TL