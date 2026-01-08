2026 sosyal destek tutarları güncellendi: Bakan Göktaş artışı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan güncellemenin ardından, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım programlarında aylık ödeme tutarlarının artırıldığını duyurdu.

Kimseyi geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların hem erişilebilirliğini hem de etkinliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sosyal yardım destek ödemeleri belli oldu

Yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ile çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılan artışlara ilişkin ayrıntıları paylaşan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı."

Bakan Göktaş, kronik hastalık yardımlarının 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımının ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya çıkarıldığını da açıkladı.

Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi

Evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik olarak 2006 yılında hayata geçirilen Evde Bakım Yardımı kapsamında aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini belirten Göktaş, “2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.

'Sosyal ve Ekonomik Destek' ödemeleri arttı

Çocukların öncelikle aile ortamında desteklenmesi anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi" ifadesini kullandı.

Koruyucu aile modelinin, çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları durumunda öncelikli olarak uygulandığını vurgulayan Göktaş, “Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı" dedi.