2026 yeni düzenlemelerin yılı olacak: Vergi, araç satışı, harç, sigorta primi...

Yeni yıla sayılı günler kala, kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda düzenleme netleşti. Tüketicilerden esnafa, bireysel faaliyetlerden şirketlere kadar geniş bir kesimi kapsayan değişiklikler, 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Araç alım satımında yeni dönem

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir uygulanan “6 ay-6 bin kilometre” ve ilan kısıtlaması, yılbaşında sona erecek. Bununla birlikte noter işlemlerinde yeni bir harç sistemi devreye girecek. Araç satışlarında, satış bedeli üzerinden ve en az 1000 TL olacak şekilde nispi noter harcı alınacak.

Şehir içi taşımacılıkta vergi değişikliği

Büyük şehirlerde taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi araçlarla yolcu taşımacılığı yapanlar için vergilendirme sistemi değişiyor. Bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.

Yıllık harç uygulaması

Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ticareti, taşınmaz alım satımı ve ticari havacılık alanlarında faaliyet gösterenler için yıllık harç uygulaması başlatılacak. Genel havacılık ve hava yolu işletmelerinin ruhsatları da bu kapsama dahil edilecek.

Prim tavanı yükseltiliyor

Çalışanları ilgilendiren önemli bir düzenleme de prime esas kazanç üst sınırında yapıldı. Bu sınır, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

Yerli üretim ve yazılımda yeni kriterler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimi ilgilendiren önemli değişikliklere gidiyor. Yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için talep halinde yerli katkı raporu düzenlenecek. Yazılım ürünlerinin “yerli malı” sayılabilmesi için ise teknolojik ürün belgesi zorunlu olacak.

Balıkçılıkta belge şartı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, su altı tüfeğiyle avlanan amatör balıkçılar için yeni bir zorunluluk getiriliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren dalarak avlandığını gösteren amatör balıkçı belgesi şart olacak.

İthal oyuncaklara sıkı denetim

Yeni yılda ithal oyuncaklar için denetimler artırılacak. Üretici veya ithalatçı bilgisi bulunmayan oyuncakların ülkeye girişine izin verilmeyecek. Eksik ya da hatalı bilgi içeren ürünler ise sınırdan geri çevrilecek.

Vergilerden ticarete, ulaşımdan tüketici güvenliğine uzanan bu düzenlemelerle 2026, birçok alanda yeni kuralların yılı olacak. Yetkililer, değişikliklerin hem kayıt dışılıkla mücadeleye hem de tüketici güvenliğine katkı sağlamasını hedefliyor.