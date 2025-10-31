2026 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’ın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Toplantının başında, görüşmelerin TBMM TV’de canlı yayınlanmaması muhalefetle iktidar milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Toplantının başında İYİ Parti ve CHP milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri arasında bütçe görüşmelerinin TBMM TV'de canlı verilmemesi nedeniyle tartışma yaşandı.