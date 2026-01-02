2026 yılı ithalat rejimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı ithalat rejimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleniyor. İthalat Rejimi Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı’nda yapılan değişiklikler, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı.

Düzenleme kapsamında sanayi ürünlerinde 35 eşya için tarife kontenjanı açılırken, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülükler aynı oran korunarak ilave gümrük vergisi kapsamına alındı. İthalatta gözetim uygulaması 47 ürün grubunu kapsayacak şekilde genişletildi ve gözetim tebliği sayısı 184’e yükseltildi.

Ayrıca bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları da başlatıldı.