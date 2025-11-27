2026 yılı trafik cezaları belli oldu
2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. 1 Ocak 2026’dan itibaren trafik cezalarında da yeni tarifeler uygulanmaya başlayacak.
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu.
Yeniden Değerleme Oranıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak.
2026 yılında trafik cezaları şöyle uygulanacak:
Kural - Mevcut Ceza (TL) - 2026'da geçerli olacak ceza
* Kırmızı ışık cezası:
2.167 TL - 2.719,4 tL
* Yüksek ses cezası:
993 TL - 1.246,1 TL
* Hız limitlerini yüzde 10-30 oranında aşma:
2.167 TL - 2.719,4TL
* Hız limitlerini yüzde 30-50 oranında aşma:
4.512 TL- 5.662,1 TL
* Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma:
9.268 TL- 11.630,4 TL
* U dönüşü cezası:
993 TL-1.246,1 TL
* Muayenesiz araç kullanma cezası:
2.168 TL- 2.720,6 TL
* Plakasız motor cezası:
15.709 TL-19.713,2 TL
* Emniyet şeridi cezası:
9.268 TL-11.630,4 TL
* Yaya geçidi cezası:
4.512 TL- 5.662,1 TL
* Hatalı park cezası:
993 TL-1.246,1 TL
* Emniyetsiz araç kullanma cezası:
18.678 TL - 23.439,0TL
* Drift cezası:
46.393TL - 58.218,6TL
* Sahte plaka cezası:
46.302 TL - 58.104,4TL
* Hatalı sollama cezası:
2.168 TL - 2.720,6 TL
* Makas atma cezası:
46.393 TL - 58.218,6 TL
* Kask takmama cezası:
993 TL - 1.246,1 TL
* Telefonla konuşma cezası:
2.168TL - 2.720,6TL
Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.