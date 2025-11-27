2026'da ehliyet ne kadar olacak? Ehliyet toplam kaç TL oldu?

2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026'da YDO yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

YDO'ya göre zam gelecek kalemlerden biri de ehliyet harç ücretleri... Kimlik belgesi ve pasaport başvurularında olduğu gibi sürücü belgesi alımında da her yıl güncellenen tarife üzerinden bir harç ücreti tahsil ediliyor.

Peki 2026 yılında ehliyet harcı ne kadar olacak?

B sınıfı ehliyet harcı yeni yılda 5 bin 678 TL'den 7 bin 122 TL'ye yükselecek.

Ayrıca harca ek olarak her ödemede yapılan değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

2025'te 1420 TL olan değerli kağıt bedeli ise 2025'te 1782 TL'ye yükselecek.