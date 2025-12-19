2026’da ihracatçıya 45 milyar TL destek verilecek
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik desteklerini artırarak 2026 yılında 45 milyar liralık bütçeyi devreye alacak. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “2025 yılı için ayrılan 25 milyar liralık destek bütçesinin tamamını kullandık, 2026’da çok daha güçlü bir destek sunacağız” dedi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracat destek bütçesinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, 2025 yılı için ayrılan 25 milyar liralık bütçenin tamamının kullanıldığını söyledi. Kılıçkaya, 2026 yılında ise toplam 45 milyar liralık destek bütçesinin ihracatçılara sunulacağını açıkladı.
Kılıçkaya, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın moderatörlüğünü yaptığı “İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri Paneli”nde yaptığı sunumda, ihracatçılara yönelik destek mekanizmaları, yeni projeler ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin ihracatçının devlet desteklerinden aktif olarak yararlandığını belirten Kılıçkaya, Adana’nın desteklerden aldığı payın, ihracattaki payının üzerinde olduğuna dikkat çekti. İhracata doğru bilgiyle başlanmasının önemini vurgulayan Kılıçkaya, yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu ve E-Kolay İhracat Platformu ile firmalara online danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti. Bu platformlar sayesinde ihracatçıların ürün kodu bazında hedef pazarları, gümrük vergilerini, dağıtım kanallarını ve fuarları harita ve chatbot destekli analizlerle görebildiğini belirten Kılıçkaya, e-ihracata yönelik geliştirilen sistemin ise pazar yeri seçimi, dijital vitrin oluşturma ve anahtar kelime kullanımı gibi konularda yol gösterdiğini söyledi.
Ticaret Bakanlığı’nın 110 ülkede görev yapan 270 ticaret müşaviriyle adeta birer “pazarlama direktörü” gibi çalıştığını vurgulayan Kılıçkaya, “Müşavire Danışın” portalı üzerinden ihracatçıların 7 gün 24 saat doğrudan bilgi alabildiğini kaydetti. Eğitim faaliyetlerine de değinen Kılıçkaya, İhracat akademisi bünyesinde akademisyenler, üst düzey bürokratlar, sektör CEO’ları ve oda başkanlarından oluşan 177 kişilik bir kadronun eğitim verdiğini, bu yıl 26 bin kişiye eğitim sağlandığını açıkladı. İhracatın fikir aşamasından markalaşmaya kadar her adımının desteklendiğini belirten Kılıçkaya, Turquality Programı’nın 20’nci yılını geride bıraktığını hatırlatarak, program kapsamında firmaların yıllık 500 milyon TL’ye kadar destek alabildiğini söyledi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde devreye alınan Responsible mekanizmasıyla firmaların karbon ve sürdürülebilirlik performanslarının ölçülebildiğini ifade eden Kılıçkaya, bu kapsamda alınan danışmanlık hizmetlerinin 5 yıl boyunca desteklendiğini belirtti.
“İhracatçının ana bankası olacağız”
Panelde konuşan Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, bankanın ihracat odaklı büyüme vizyonuyla Türkiye genelinde ihracatçının ana bankası olmayı hedeflediğini söyledi. Bankanın 2023 yılında yeniden faaliyete geçtiğini hatırlatan Yeşil, Adana’nın bu vizyonun merkezinde yer aldığını vurguladı. 2025 yılı için 1.000 müşteriye ulaşarak 75 milyar TL finansman sağladıklarını belirten Yeşil, Çukurova Şubesi’nin açılıştan sonraki dört ayda toplam plasmanların yüzde 10’unu oluşturduğunu açıkladı.
221 milyar liralık kefalet hacmine ulaştı
İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise ihracatçıların teminat sorununa çözüm üretmek amacıyla kurulan İGE’nin bugüne kadar 221 milyar lirayı aşan krediye kefalet sağlayarak 13 bin ihracatçının finansmana erişimini mümkün kıldığını söyledi. İGE’nin kefaletlerinin yüzde 70’inin KOBİ’lere yönelik olduğunu belirten Topaç, Adana ve Çukurova Bölgesi’nde potansiyelin yüksek olmasına rağmen kullanımın düşük kaldığını ifade etti. Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ da Eximbank’ın 2025 yılını 53 milyar doların üzerinde kredi ve sigorta desteğiyle kapatacağını açıkladı. Altındağ, Eximbank’ın aktiflerinin yüzde 90’ının kredilerden oluştuğunu, reeskont kredilerinde maliyetin yaklaşık yüzde 25,5 seviyesine gerilediğini söyledi. Altındağ ayrıca, teminat yapısında önemli esneklikler sağlandığını, Eximbank kredilerinin yüzde 20’sinin teminat mektubu olmadan kullandırıldığını ve faizsiz bankacılık penceresiyle 1,3 milyar dolarlık kredi hacmine ulaşıldığını kaydetti.