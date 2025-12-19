Google Haberler

2026’da ihracatçıya 45 milyar TL destek verilecek

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik desteklerini artırarak 2026 yılında 45 milyar liralık bütçeyi devreye alacak. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “2025 yılı için ayrılan 25 milyar liralık destek bütçesinin tamamını kullandık, 2026’da çok daha güçlü bir destek sunacağız” dedi.

Ticaret Bakanlığı İhra­cat Genel Müdürü Meh­met Ali Kılıçkaya, ihracat destek bütçesinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, 2025 yılı için ayrılan 25 milyar liralık bütçenin tamamının kullanıldı­ğını söyledi. Kılıçkaya, 2026 yı­lında ise toplam 45 milyar liralık destek bütçesinin ihracatçılara sunulacağını açıkladı.

Kılıçkaya, Adana Sanayi Oda­sı’nda (ADASO) düzenlenen ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın moderatörlüğünü yaptığı “İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri Paneli”nde yap­tığı sunumda, ihracatçılara yönelik destek mekanizmaları, yeni proje­ler ve yapay zekâ tabanlı uygula­malar hakkında bilgi verdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin ihracatçının devlet destekle­rinden aktif olarak yararlandığını belirten Kılıçkaya, Adana’nın des­teklerden aldığı payın, ihracatta­ki payının üzerinde olduğuna dik­kat çekti. İhracata doğru bilgiyle başlanmasının önemini vurgula­yan Kılıçkaya, yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu ve E-Ko­lay İhracat Platformu ile firmalara online danışmanlık hizmeti sun­duklarını ifade etti. Bu platformlar sayesinde ihracatçıların ürün ko­du bazında hedef pazarları, güm­rük vergilerini, dağıtım kanallarını ve fuarları harita ve chatbot des­tekli analizlerle görebildiğini be­lirten Kılıçkaya, e-ihracata yönelik geliştirilen sistemin ise pazar yeri seçimi, dijital vitrin oluşturma ve anahtar kelime kullanımı gibi ko­nularda yol gösterdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın 110 ülkede görev yapan 270 ticaret müşaviriy­le adeta birer “pazarlama direktö­rü” gibi çalıştığını vurgulayan Kı­lıçkaya, “Müşavire Danışın” por­talı üzerinden ihracatçıların 7 gün 24 saat doğrudan bilgi alabildiğini kaydetti. Eğitim faaliyetlerine de değinen Kılıçkaya, İhracat akade­misi bünyesinde akademisyenler, üst düzey bürokratlar, sektör CE­O’ları ve oda başkanlarından olu­şan 177 kişilik bir kadronun eğitim verdiğini, bu yıl 26 bin kişiye eğitim sağlandığını açıkladı. İhracatın fi­kir aşamasından markalaşmaya kadar her adımının desteklendi­ğini belirten Kılıçkaya, Turquality Programı’nın 20’nci yılını geride bıraktığını hatırlatarak, program kapsamında firmaların yıllık 500 milyon TL’ye kadar destek alabil­diğini söyledi. Avrupa Birliği Ye­şil Mutabakatı’na uyum sürecin­de devreye alınan Responsible me­kanizmasıyla firmaların karbon ve sürdürülebilirlik performansları­nın ölçülebildiğini ifade eden Kı­lıçkaya, bu kapsamda alınan danış­manlık hizmetlerinin 5 yıl boyunca desteklendiğini belirtti.

“İhracatçının ana bankası olacağız”

Panelde konuşan Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Ye­şil, bankanın ihracat odaklı büyü­me vizyonuyla Türkiye genelin­de ihracatçının ana bankası olma­yı hedeflediğini söyledi. Bankanın 2023 yılında yeniden faaliyete geç­tiğini hatırlatan Yeşil, Adana’nın bu vizyonun merkezinde yer aldı­ğını vurguladı. 2025 yılı için 1.000 müşteriye ulaşarak 75 milyar TL finansman sağladıklarını belirten Yeşil, Çukurova Şubesi’nin açılış­tan sonraki dört ayda toplam plas­manların yüzde 10’unu oluşturdu­ğunu açıkladı.

221 milyar liralık kefalet hacmine ulaştı

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise ihracatçıların teminat sorunu­na çözüm üretmek amacıyla ku­rulan İGE’nin bugüne kadar 221 milyar lirayı aşan krediye kefalet sağlayarak 13 bin ihracatçının fi­nansmana erişimini mümkün kıl­dığını söyledi. İGE’nin kefaletle­rinin yüzde 70’inin KOBİ’lere yö­nelik olduğunu belirten Topaç, Adana ve Çukurova Bölgesi’n­de potansiyelin yüksek olması­na rağmen kullanımın düşük kal­dığını ifade etti. Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Musta­fa Çağrı Altındağ da Eximbank’ın 2025 yılını 53 milyar doların üze­rinde kredi ve sigorta desteğiyle kapatacağını açıkladı. Altındağ, Eximbank’ın aktiflerinin yüzde 90’ının kredilerden oluştuğunu, reeskont kredilerinde maliyetin yaklaşık yüzde 25,5 seviyesine ge­rilediğini söyledi. Altındağ ayrıca, teminat yapısında önemli esnek­likler sağlandığını, Eximbank kre­dilerinin yüzde 20’sinin teminat mektubu olmadan kullandırıldı­ğını ve faizsiz bankacılık pencere­siyle 1,3 milyar dolarlık kredi hac­mine ulaşıldığını kaydetti.

