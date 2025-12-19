2026’da ihracatçıya 45 milyar TL destek verilecek

Ticaret Bakanlığı İhra­cat Genel Müdürü Meh­met Ali Kılıçkaya, ihracat destek bütçesinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, 2025 yılı için ayrılan 25 milyar liralık bütçenin tamamının kullanıldı­ğını söyledi. Kılıçkaya, 2026 yı­lında ise toplam 45 milyar liralık destek bütçesinin ihracatçılara sunulacağını açıkladı.

Kılıçkaya, Adana Sanayi Oda­sı’nda (ADASO) düzenlenen ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın moderatörlüğünü yaptığı “İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri Paneli”nde yap­tığı sunumda, ihracatçılara yönelik destek mekanizmaları, yeni proje­ler ve yapay zekâ tabanlı uygula­malar hakkında bilgi verdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin ihracatçının devlet destekle­rinden aktif olarak yararlandığını belirten Kılıçkaya, Adana’nın des­teklerden aldığı payın, ihracatta­ki payının üzerinde olduğuna dik­kat çekti. İhracata doğru bilgiyle başlanmasının önemini vurgula­yan Kılıçkaya, yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu ve E-Ko­lay İhracat Platformu ile firmalara online danışmanlık hizmeti sun­duklarını ifade etti. Bu platformlar sayesinde ihracatçıların ürün ko­du bazında hedef pazarları, güm­rük vergilerini, dağıtım kanallarını ve fuarları harita ve chatbot des­tekli analizlerle görebildiğini be­lirten Kılıçkaya, e-ihracata yönelik geliştirilen sistemin ise pazar yeri seçimi, dijital vitrin oluşturma ve anahtar kelime kullanımı gibi ko­nularda yol gösterdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın 110 ülkede görev yapan 270 ticaret müşaviriy­le adeta birer “pazarlama direktö­rü” gibi çalıştığını vurgulayan Kı­lıçkaya, “Müşavire Danışın” por­talı üzerinden ihracatçıların 7 gün 24 saat doğrudan bilgi alabildiğini kaydetti. Eğitim faaliyetlerine de değinen Kılıçkaya, İhracat akade­misi bünyesinde akademisyenler, üst düzey bürokratlar, sektör CE­O’ları ve oda başkanlarından olu­şan 177 kişilik bir kadronun eğitim verdiğini, bu yıl 26 bin kişiye eğitim sağlandığını açıkladı. İhracatın fi­kir aşamasından markalaşmaya kadar her adımının desteklendi­ğini belirten Kılıçkaya, Turquality Programı’nın 20’nci yılını geride bıraktığını hatırlatarak, program kapsamında firmaların yıllık 500 milyon TL’ye kadar destek alabil­diğini söyledi. Avrupa Birliği Ye­şil Mutabakatı’na uyum sürecin­de devreye alınan Responsible me­kanizmasıyla firmaların karbon ve sürdürülebilirlik performansları­nın ölçülebildiğini ifade eden Kı­lıçkaya, bu kapsamda alınan danış­manlık hizmetlerinin 5 yıl boyunca desteklendiğini belirtti.

“İhracatçının ana bankası olacağız”

Panelde konuşan Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Ye­şil, bankanın ihracat odaklı büyü­me vizyonuyla Türkiye genelin­de ihracatçının ana bankası olma­yı hedeflediğini söyledi. Bankanın 2023 yılında yeniden faaliyete geç­tiğini hatırlatan Yeşil, Adana’nın bu vizyonun merkezinde yer aldı­ğını vurguladı. 2025 yılı için 1.000 müşteriye ulaşarak 75 milyar TL finansman sağladıklarını belirten Yeşil, Çukurova Şubesi’nin açılış­tan sonraki dört ayda toplam plas­manların yüzde 10’unu oluşturdu­ğunu açıkladı.

221 milyar liralık kefalet hacmine ulaştı

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise ihracatçıların teminat sorunu­na çözüm üretmek amacıyla ku­rulan İGE’nin bugüne kadar 221 milyar lirayı aşan krediye kefalet sağlayarak 13 bin ihracatçının fi­nansmana erişimini mümkün kıl­dığını söyledi. İGE’nin kefaletle­rinin yüzde 70’inin KOBİ’lere yö­nelik olduğunu belirten Topaç, Adana ve Çukurova Bölgesi’n­de potansiyelin yüksek olması­na rağmen kullanımın düşük kal­dığını ifade etti. Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Musta­fa Çağrı Altındağ da Eximbank’ın 2025 yılını 53 milyar doların üze­rinde kredi ve sigorta desteğiyle kapatacağını açıkladı. Altındağ, Eximbank’ın aktiflerinin yüzde 90’ının kredilerden oluştuğunu, reeskont kredilerinde maliyetin yaklaşık yüzde 25,5 seviyesine ge­rilediğini söyledi. Altındağ ayrıca, teminat yapısında önemli esnek­likler sağlandığını, Eximbank kre­dilerinin yüzde 20’sinin teminat mektubu olmadan kullandırıldı­ğını ve faizsiz bankacılık pencere­siyle 1,3 milyar dolarlık kredi hac­mine ulaşıldığını kaydetti.