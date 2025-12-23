Dünya Gazetesi TV'ye konuk olan WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan kripto piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Sıkışma devam ettikçe ayı piyasasını tekrar hatırlar mıyız?

10 Ekim'deki likidasyona işaret eden Turan, "O büyük düşüşten sonra tekrar bir denge arayışı yaşandı, şu anda Bitcoin 86-94 aralığına yerleşti. Bunun büyük bir ayı sezonu olmadığını, bu dönemin denge dönemi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Turan, kurumsal yatırımcıların artan kripto alımlarının piyasa açısından önemli sinyaller verdiğini belirterek, regülasyonların etkisiyle 2026'ya doğru daha güvenli ve kurumsallaşmış bir dönem öngördüklerini söyledi.

Kurumsalların artan alımlarının anlamı nedir?

Kurumsal alımların anlamına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, Trump'ın Bitcoin ve kripto varlıklar üzerinden farklı stratejiler düşündüğünü ifade ederek, "1 trilyon dolara yakın Bitcoin rezervi oluşturma gibi söylemleri oldu. Amerika'nın tek başına 1 trilyon dolarlık Bitcoin toplamaya çalışması dolaylı olarak 2026'da Bitcoin fiyatını çok yüksek seviyelere çekebilir" dedi.

2025'in regülasyonların yoğunlaştığı ve kurumsal oyuncuların daha fazla dahil olduğu bir yıl olduğuna işaret eden Turan, "Kurumsal oyuncuların daha fazla alım yaptığı ve kendini gelebilecek verilere göre konumlandırdığı bir döneme doğru gidiyoruz. Bireysel tarafta korku var. Önümüzdeki dönemde gelecek pozitif haberlerle bu korkunun, belirsizlik döneminin sona erip daha yukarı yönlü gideceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Kurumsalların yüklü alımları piyasaya güven aşılar mı?

Kurumsal yatırımcıların yüklü alımlarının piyasaya güven verip vermediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Turan, bu alımların Bitcoin arzı içinde yüzdesel olarak küçük bir paya karşılık geldiğini belirtti. Turan, "Bu da emeklilik fonlarının, Bitcoin yatırımlarının, daha uzun vadeli düşünülen bir yatırım aracına döndüğünü gösteriyor. Kurumsal firmanın kripto yatırımı yapması, bu yatırım aracına önümüzdeki yıllardaki güvenin yüksek olduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların olası manipülasyonlarının da regülasyonlarla sınırlandığını vurgulayan Turan, "Sistemin işlevi, hangi yatırımcının ne kadar yatırım yapabileceği, nasıl yapabileceği, hangi şartlarda yatırım yapabileceği bunların hepsi regülasyonların konusu haline gelmeye başladı" dedi.

Regülasyonlar hangi şirketleri ya da platformları öne çıkaracak?

Regülasyonların sektörde hangi şirketleri öne çıkaracağına ilişkin değerlendirmesinde Turan, bu düzenlemelerin yatırım araçlarının daha fazla kişiye ulaşması, yatırımcıların kendini güvende hissetmesi ve işlemlerin daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmesi açısından kritik olduğunu söyledi. WhiteBIT olarak hem Türkiye'de hem de globalde bu sürece büyük önem verdiklerini belirten Turan, lisans başvurusu yapan ve faaliyetlerini sürdüren kripto borsalarının ciddi denetimlerden geçtiğini aktardı. Turan, "İstedikleri teknik altyapı, güvenlik, insan gücü ve ürün yeterliliği ciddi finansal güç gerektiriyor. Regülasyonlar derinleştikçe bu alanda güçlü olan kripto varlık hizmet sağlayıcılar öne çıkacak" dedi.

2026’da kripto yatırımcısı neyin peşinden gitmeli?

2026 yılında kripto yatırımcılarının nelere odaklanması gerektiğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Turan, regülasyonların sektörü daha güvenli hale getireceğini vurguladı. Turan, "Yatırımcılar piyasaların yükselişinden ve düşüşünden ziyade varlıklarının güvenli limanda olduğundan emin olacaklar. Likiditeye dikkat etmeleri gerekiyor. Likiditenin piyasa tepkilerini karşılamaya yeterli olmadığını düşünüyorlarsa riskli işlemlere girmemelerini öneririm. Önümüzdeki dönemde pozitif hareket olacağını öngörüyoruz. 2026 yılının şu anda olduğumuz noktaya göre daha pozitif etkileri olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.