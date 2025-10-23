2026'nın asgari ücreti için ilk ipucu bütçeden geldi: İşte en güçlü tahminler

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu bu haftanın başında 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerin başlaması ile gözler bir kez daha 2026 asgari ücret tahminlerine çevrildi.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in yazısına göre; TBMM'ye sunulan '2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan bir detay "2026'da asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna da cevap verdi.

Yeni asgari ücret ne kadar olur?

Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak belirlenirken, Erdem'in yazısına göre; enflasyon oranlarına göre artış yapıldığında yüzde 28.5'lik artışta brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor. Bu oranın üzerinde örneğin yüzde 30 artış olursa bu kez brüt ücret 33 bin 807 TL, net ücret ise 28 bin 736 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 35'lik bir artışta ise brüt ücret 35 bin 107 TL, net ücret ise 29 bin 841 TL'yi buluyor.

Bütçe kanunundaki ipucu

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmadığını hatırlatan Erdem, bu yıl bütçede asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkının 1 trilyon 92 milyar lira olduğunu, 2026'da ise tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlanacağını kaydetti.

Ancak vergi istisnası desteği de asgari ücrete göre hesaplanıyor. Artış da asgari ücretteki artışa göre belirleniyor. 2026 için gelir desteği artış oranının yüzde 28 olduğu görülürken Erdem asgari ücrette de artışın benzer oranda olacağını öngördü. Erdem, yüzde 28.5 olan yıl sonu enflasyon tahmininin de bu rakamla uyumlu bir artış gösterdiğini belirtti.

Tahminler böyle olsa da asgari ücret yine komisyon kararına göre belirlenecek. Milyonlar yine sürece ilişkin toplantıları takip etmeye devam edecek.