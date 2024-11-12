2030 hedefi: 10 bin puan! Oppenheimer ve Yardeni’den S&P 500 için iddialı tahminler

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, S&P 500 endeksi için uzun vadeli hedeflerini güncelledi. Yardeni, 2024 yılı sonunda endeksin 6.100 puana ulaşacağını öngörürken, 2030'a kadar bu seviyenin 10.000 puana kadar çıkmasını beklediğini belirtti.

Yardeni, yeni yönetimin vergi indirimleri ve iş dünyasını destekleyici düzenlemeleriyle piyasanın "hayvani ruhları"nın harekete geçtiğini ifade etti. Yardeni’nin önceki tahminlerinde S&P 500’ün 2030'da 8.000 puana ulaşacağını öngörmesi, yeni projeksiyonların daha da yükseldiğine işaret ediyor.

Oppenheimer Asset Management ise S&P 500 için 2024 yılı sonu fiyat hedefini 5.900’den 6.200’e çıkardı. Firma, bu yıl içinde endeks hedefini üç kez revize etti. Oppenheimer’ın Baş Yatırım Stratejisti John Stoltzfus, seçim sonuçlarının belirsizliği azaltarak hisse senetlerine "rahat bir nefes" rallisi getirdiğini ve Fed’in faiz indirimlerinin de yatırımcı güvenini artırdığını belirtti.