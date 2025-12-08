2030'da bireysel varlıkların yüzde 45'ini kadın yatırımcılar yönetecek

Rapor, 2018–2023 yılları ara­sında küresel finansal servetin %43 arttığını, buna karşılık kadın­ların kontrol ettiği servetin %51 yükseldiğini gösteriyor. Bu artış, kadınların finansal güçlenmesi ve yatırım davranışlarının değişimi açısından tarihi bir dönüm nokta­sı niteliğinde. Rapora göre, bugün Avrupa Birliği ve Amerika Birle­şik Devletleri’nde kadınlar, birey­sel finansal varlıkların üçte biri­ni yönetiyor. 2030 yılına kadar bu oranın %40–45 aralığına çıkma­sı bekleniyor. Kadınların yönet­tiği toplam varlık 2023 itibarıyla 60 trilyon dolar, yani küresel yö­netilen servetin %34’ü. Ancak bu servetin %53’ü hâlâ profesyonel varlık yönetimi kapsamında değil. McKinsey, bu farkın 2030’a kadar 10 trilyon dolarlık yeni bir yatırım fırsatı doğuracağını öngörüyor.

5 yıl sonra AB ve ABD’de kadınlar 52 trilyon dolar yönetecek

Avrupa’da kadınların yönetti­ği varlıklar 2018’de 4,6 trilyon do­lar iken 2023’te 6,6 trilyon dolara çıktı. Bu oranın 2030’da 11,4 tril­yon dolara, yani toplam servetin %47’sine ulaşması bekleniyor. ABD’de ise 2018’de 10 trilyon do­lar olan kadın varlıkları, 2023’te 18 trilyon dolara, 2030’da ise 34 trilyon dolara yükselme potansi­yeline sahip. Bu büyüme, yalnız­ca ekonomik değil, aynı zamanda kadınların finansal farkındalık ve karar alma becerilerindeki yükse­lişi de temsil ediyor.

Kadınların finansal etkisini ar­tıran başlıca faktörler arasında ilk sırada evlilik oranlarının düş­mesi, boşanma oranlarının yük­selmesi ve kadınların finansal özerklik kazanmasına bağlı ola­rak ortaya çıkan toplumsal deği­şim geliyor. İkincisi ekonomik gelişim, sonra kadınların daha uzun yaşamadı ve mirasla servet devralma oranlarının yükselme­si sonucu ortaya çıkan demogra­fik etkide bu faktörler arasında yer alıyor. Son olarak, kadınların finansal karar alma özgüveninin güçlenmesiyle meydana gelen kültürel dönüşüm kadınların fi­nansal etkisini atıyor.