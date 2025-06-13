2050 hedefi için dev bütçe! Avrupa’dan nükleer enerji hamlesi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin nükleer enerjiye yönelik uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflerin mali boyutunu içeren taslak analizini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, AB ülkelerinin 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini artırma planı 241 milyar euroya mal olacak.

Komisyonun değerlendirmesine göre, halihazırda 98 gigawatt olan nükleer enerji kapasitesinin önümüzdeki 25 yıl içinde 109 gigawatta çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, yeni nükleer enerji santrallerine 205 milyar euroluk yatırım yapılması gerekiyor. Ayrıca mevcut reaktörlerin ömrünü uzatmak için 36 milyar euroluk ek finansman ihtiyacı bulunuyor.

Komisyon yetkilileri, bu büyük yatırım gereksiniminin özel sektörün katkısıyla karşılanabilmesi için yeni finansman araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Yatırımcılar açısından nükleer enerji projelerinin uzun vadeli ve yüksek maliyetli yapısı, finansal riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle, özel yatırımları teşvik edecek mekanizmalarla maliyetin paylaşılması planlanıyor.

Avrupa Birliği’nin temiz enerji dönüşümünde nükleer enerjiyi tamamlayıcı bir kaynak olarak konumlandırdığı bilinirken, bu yatırımların aynı zamanda enerji arz güvenliğine de katkı sağlaması bekleniyor.