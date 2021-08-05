21 aylık yapılandırmanın yüzde 38’i iki ayda yapıldı

Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği’nin finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında yaptığı borç yapılandırma işlemleri geçen ay 2 yıl daha uzatılmıştı. Bu yılın son iki ayına kadar şirketler çerçeve anlaşması kapsamında değil de bankaların kendi inisiyatiflerinde yaptıkları yapılandırmaları tercih ediyordu. Büyük şirketler için bu yılın mayısında 14.3 milyar lira, haziranda ise 10.6 milyar liralık borç çerçeve anlaşması kapsamında yapılandırıldı. Böylece Ekim 2019’dan bu yana devam eden borç yapılandırmada büyük şirketler için yapılan 66.3 milyar liralık borç yapılandırmasının yüzde 38’i sadece iki ayda gerçekleştirilmiş oldu. Yapılandırmada inşaat, imalat sanayi, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler öne çıkıyor.

TBB verilerine göre haziran ayında 2 enerji şirketi 5.3 milyar liralık kredi borcunu yapılandırdı. Ayrıca 4 inşaat şirketinin de 1.6 milyar liralık diğer sektörlerde faaliyet gösteren iki şirketin de 3 milyar liralık borcu yapılandırılma anlaşması imzalandı. Böylece haziranda 10.6 milyar liralık kredi borcu yapılandırılmış oldu. İmalat sanayiden de 4 firmanın 619 milyon liralık borcu anlaşma kapsamında yapılandırıldı. Haziran ayında borçları yapılandırılan şirketlerin coğrafi dağılımına bakıldığında ise İstanbul ve Batı Anadolu öne çıkıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren 8 firmanın 3.8 milyar liralık, Batı Anadolu'da faaliyet gösteren 3 firmanın ise 6.8 milyar liralık borcu haziran ayında yapılandırılarak anlaşma imzalandı.

TBB Mart 2021 itibariyle bankaların kendi inisiyatifiyle 216.6 milyar liralık borç yapılandırdıklarını açıklamıştı. Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasıyla bugüne kadar büyük ölçekli şirketlerin 66.3 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Bankaların kendi inisiyatiflerine göre çerçeve anlaşması ile yapılandırılan borç miktarı oldukça düşük. Ancak mayıs ve haziranda çerçeve anlaşmasına ilgi arttı. Bu iki ayda 25 milyar liralık borç yapılandırıldı. 12 firma haziranda 9 firma ise mayısta anlaşmayı imzaladı. Çerçeve anlaşmasının geçerlilik süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin alınan karar da temmuz ayında açıklanmıştı.

Enerjide 4 firmadan 10.3 milyar liralık borç

TBB verileri Ekim 2019- Haziran 2021 döneminde en yüksek miktarlı yapılandırma 41 şirketin 14.1 milyar liralık borcuyla diğer sektörlerde gerçekleştirildi. Bunu 11.9 milyon liralık borç yapılandırması ile inşaat sektörü izliyor. İnşaat sektöründe bu dönemde 31 firmanın borcu yapılandırıldı. İmalat sanayiinde ise 49 firmanın 11.3 milyar liralık borcunun yapılandırılması için anlaşma imzalandı. Ardından 22 firmanın 10.7 milyar liralık borcunun yapılandırıldığı turizm sektörü geliyor. En dikkat çeken ise enerji sektörü. Bu dönemde sadece 4 enerji firmasının 10.3 milyar liralık borcu için yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması imzalandı. Bu miktarın yarısı yani iki enerji şirketinin 5.3 milyar liralık borcu ise Haziran 2021’de bağıtlandı.

Bunun yanı sıra yapılandırılan 66.3 milyar liralık kredi borcunun 749 milyon TL’si tarım, 247 milyon TL’si madencilik, 2 milyar 84 milyon TL’si ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri ve 2 milyar 635 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1 milyar 265 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL’si eğitim, 409 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL’si diğer hizmetlere ait olarak belirlendi.

Küçük ölçeklide 4 ayın ardından ilk yapılandırma

TBB verilerine göre mayıs ayında hiçbir yeni küçük ölçekli firma ile yeniden yapılandırma anlaşması bağıtlanmadı. Bu yıl sadece ocak ayında 1 şirketle 20 milyon liralık borç yeniden yapılandırma anlaşması imzalanmıştı. Şubat, mart, nisan ve mayısta hiçbir şirketle anlaşma sağlanmadı. Haziranda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasının 20 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Çerçeve anlaşmasının devreye girdiği Kasım 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 74 adet firma alındı.

Kapsama alınan firmalardan 29 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Kasım 2019- Haziran 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si enerji, 61 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 343 milyon TL olarak belirlendi.