21 şirket, 2021 yılında 14,7 milyar liralık yatırım yaptı

Rapora göre geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 9,4 milyar TL’den 14,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 11,4 milyar TL’lik bölümü şebeke yatırımlarına harcandı. Şebeke işletim sistemlerinin yatırımlar içindeki payı da yaklaşık 1,3 milyar TL’yi buldu. 2021 yılında sektörün hizmet sunduğu toplam abone sayısı 47 milyonu aşarken elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 8,4’lük artışla 253 teravatsaate çıktı.

2020 yılında 1 milyon 204 bin km olan dağıtım hattı uzunluğu, yıl içinde yapılan yatırımlarla 2021 sonunda 1 milyon 363 bin kilometreye çıktı. Yatırımların bölgesel olarak dağılımında ilk sırayı 1 milyar 486 milyon TL ile Toroslar EDAŞ alırken onu 1 milyar 352 milyon TL ile Başkent EDAŞ ve 1 milyar 348 milyon TL’lik yatırımla Dicle EDAŞ izledi.

Tüketimin yüzde 44’ü sanayide gerçekleşti 2021 tüketimin yeniden canlandığı bir dönem olduğu kaydedilen rapora göre 2021’de “dağıtım ve iletim seviyesinden bağlı abonelerin toplam tüketimi” bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 233,4 TWh’den 253 TWh’ye çıktı. 2021 yılındaki toplam tüketimin yüzde 44’ü sanayi abonelerinden geldi. Sanayi abonelerinin tüketimi yüzde 11,8’lik artışla 99,8 TWh’den 111,6 TWh’ye çıktı. Tüketimin yüzde 24,3’ü ticarethane, yüzde 24,2’si mesken, yüzde 5,3’ü tarımsal sulama, yüzde 2,1’i aydınlatma abonelerinden geldi.

2020 yılında tüketimleri bir önceki yıla göre yüzde 7,5 gerileyen ticarethane abonelerinde normalleşme adımlarının etkisi rakamlara da yansıdı. Bu dönemde ticarethane abonelerinin tüketimi yüzde 6,5 artışla 57,6 TWh’den 61,4 TWh’ye ulaştı. Oransal olarak en yüksek tüketim artışı ise yüzde 23,5 ile tarımsal sulama abonelerinde yaşandı. 2020 yılında 10,8 TWh elektrik tüketen tarımsal sulama abonelerinde bu rakam 13,4 TWh’yi buldu. 2021 yılında mesken abonelerinin tüketimi yaklaşık yüzde 2 artışla 60,1 TWh’den 61,3 TWh’ye, aydınlatma abonelerinin yüzde 8 artışla 5 TWh’den 5,4 TWh’ye çıktı.

Lisanssız üretimde en büyük pay güneşin

Elder Sektör Raporu 2021’de, şu veriler de yer aldı: 2021 sonu itibarıyla istihdam edilen toplam kişi sayısı önceki yıla oranla toplamda yüzde 10,2 artışla 63 bin 502’yi buldu. 2014 Temmuz-2021 Temmuz arasında sektörde yürütülen Ar-Ge proje sayısı önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 artışla 312’ye ulaştı. İlk üçte 59 proje ile malzeme teknolojisi, 51 proje ile şebeke işletim, 45 proje ile izleme ve kontrol kategorileri yer aldı. 2021 yılında bir önceki yıla göre lisanslı kurulu güç yüzde 3,6 artarak 92 bin 273 MW’ye, lisanssız kurulu güç yüzde 10,6 artarak 7 bin 547 MW’ye ulaştı. Lisanslı ve lisanssız üretimlerin toplamı 331 bin 225 GWh seviyesinde gerçekleşti. Bu üretimin 11 bin 950 GWh’si lisanssız, 319 bin 275 GWh’si lisanslı santraller tarafından yapıldı. Lisanssız üretimde en büyük payı yüzde 96,6 ile güneş aldı.