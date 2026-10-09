21 ülkeye mutfak eşyası satan şirkete 1 yıl süre verildi

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2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Şensoy Madeni Eşya ve Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusunda yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında başlayan hukuki süreçte mahkeme, şirketin mali durumunu yeniden değerlendirerek kesin mühlet kararı aldı.

Mahkemeden 1 yıllık konkordato kararı

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şensoy Madeni Eşya hakkında 13 Temmuz 2026 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti.

Dosyayı yeniden inceleyen mahkeme, 1 Ekim 2026'da şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı.

Mahkeme, şirket ile Orhan Aksoy ve Osman Şensoy'un konkordato taleplerini de değerlendirdi.

Konkordato duruşması 1 Ekim 2027'de

Şirketin mali durumunun takip edilmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla görevlendirilen üç kişilik komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verildi. Şensoy Madeni Eşya'nın konkordato davasında bir sonraki duruşma 1 Ekim 2027 tarihinde görülecek.

Seden Mutfak 21 ülkeye ihracat yapıyor

2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da sunuyor. Şirketin ihracat yaptığı yaklaşık 21 ülke arasında Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'deki pazarlar bulunuyor.

Çaydanlıktan çatal bıçağa geniş ürün yelpazesi

Seden Mutfak'ın ürünleri arasında çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik yer alıyor. Firma, çelik mutfak eşyalarının yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretimi ve ticaretiyle de ilgileniyor.