22 ayar altın fiyatları: Yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı

10 Eylül 2020

Canlı altın fiyatları merak ediliyor. Dövizde olduğu gibi altın fiyatları da rekor kırarlen, yatırımcılar yarım altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatlarını takip ederek yatırımını altına yapıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Peki 22 ayar altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Eylül altın fiyatları ve son gelişmeler...

10 Eylül altın fiyatlarına bakıldığında en çok talep gören çeyrek altın fiyatı 766,15 lira olduğu görülüyor. Yarım altın 1.532,29 liradan, cumhuriyet altını ise 3.155,00 liradan satılıyor.

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Ons Altın: 1.945,32 Dolar

Serbest Piyasa Altın TL/Gr: 468,43 TL

Çeyrek Altın: 766,14 TL

Yarım Altın: 1.532,29 TL

Cumhuriyet Altını: 3.155,00 TL

Gremse Altın: 7.661,45 TL

Ata Altın: 3.167,67 TL

Beşli Altın : 15.463,47

İkibuçuk Altın: 7.609,90 TL

Ziynet Altın: 3.055,21 TL

14 Ayar Bilezik Gram/TL: 267,10 TL

18 Ayar Bilezik Gram/TL: 342,07 TL

22 Ayar Bilezik Gram/TL: 427,35 TL

Altın yorumu

Analistler küresel risk iştahında yaşanan artış, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti. Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme verileri, yeni tip koronavirüs aşı üretimi ve Doğu Akdeniz konusu gibi gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bu gelişmeler altın fiyatlarına etki ediyor.

Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 635 lira, en yüksek 466 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 742 milyon 653 bin 618,62 lira, işlem miktarı ise 1.607,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 763 milyon 239 bin 726,19 lira oldu.

Altın borsasında en aktif kurumlar

9 Eylül'de altın borsasında en aktif kurum Vakıf Katılım Bankası olurken, onu Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler takip etti.