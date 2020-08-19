22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Bilezik gram fiyatları

19 Ağustos 2020

Yeni normalleşme sürecinde yayımlanan genelgelerden biri de düğün genelgesi olarak da anılan "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge oldu. Bu genelge sonrasında düğün salonlarının açılması ile birlikte bilezik fiyatlarına olan ilgi de arttı. Vatandaşlar 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, merak ediyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı

Bugün saat 14:21 itibariyle 22 ayar bileziğin gram fiyatı 345,51 lira oldu. 22 ayar bileziğin gramı 431,19 liradan alınırken, 431,65 liradan satılıyor.

18 ayar bilezik gram fiyatı

Altın fiyatlarına bakıldığında 18 ayar bilezğin gramı 345,14 liradan alınırken, 345,51 liradan satılıyor.

14 ayar bilezik gram fiyatı

14 ayar bileziğin gramı ise 269,50 liradan alınırken, 269,18 liradan satılıyor.

19 Ağustos altın fiyatları

Bugün saat 09:14 itibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı 471,85 lira, çeyrek altın fiyatı 775,69 lira, yarım altın fiyatı 1.551,39 lira, cumhuriyet altını fiyatı 3.201,00 lira, gremse altın fiyatı 7.756,95 lira, ata altın fiyatı 3.207,15 lira, beşli altın fiyatı 15.656,22 lira, ikibuçuk altın fiyatı 7.704,76 lira, ziynet altın fiyatı ise 3,093,29 lira oldu.