22 sanayi ürünü için sıfır gümrükle tarife kontenjanı açıldı

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında tekstil, beyaz eşya üretimine kullanılan ham maddeler, kimyasal ürünler, klima kompresörü ve akümülatör gibi ürünler yer alıyor.

Karar kapsamındaki lityum iyon piller, ağırlıklı olarak güneş enerjisi sistemleri, karavan e servis aküsü gibi alanlarda hammadde olarak kullanılıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan ve gümrük vergisiz olarak tarife kontenjanı açılan ürünler ve Gümrük Tarifi İstatistik Pozisyonları(GTİP) şöyle:

2710.19.81 veya 2710.19.80.90.19 GTİP’li hidrokarbon (50 bin ton), 2811.19.80.90.19 GTİP’li fosforöz asit (2 bin ton), 2914.19.90 GTİP’li asetilaseton (1100 ton), 2915.21 GTİP’li asetik asit(70 bin ton), 2915.32 GTİP’li vinil asetat 100 bin ton, 2916.12.00.00.13 GTİP’li butil akrilat(65 bin ton), 2926.10 akrilonitril (120 bin ton), 2931.90.00 GTİP’li tekstil apreleme hammaddesi oktametilsiklotetrasiloksan (5 bin ton), 2932.20.90 GTİP’li kaprolakton (800 ton), 3804.00 GTİP’li sodyum lügnosülfat (1.800 ton), 3806.10 GTİP’li doğal reçine asitleri(40 bin ton), 3815.90.90 GTİP’li oksit ve tungsten içeren katalizör (450 ton), 3903.30 GTİP’li çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi üretiminde kullanılan stiren kopolimeri (4 bin ton), 3905.30.40 GTİP’li poli (vinil alkol) (2 bin ton), 3907.20.20 GTİP’li poliester polyol (800 ton), 3907.20.20 polieter polyol (7 bin ton), 8414.30.81.90.00 GTİP’li klima üretimine mahsus rotatif tip kompresör (1 milyon adet), 8507.50.00 GTİP’li nikel metal hidrit akümülatör (185 bin adet), 8507.60.00 veya 8507.80.00 GTİP’li şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (100 bin adet), 85.07.60.00 GTİP’li lityum iyon akümülatör(2.5 milyon adet), 8507.60.00 GTİP’li lityum iyon akümülatör (138 bin adet), 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 GTİP’li Led diyotlu baskılı devre kartı (40 milyon adet)

