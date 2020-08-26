22,5 milyar TL'lik yeni teşvik belgesi düzenlendi

26 Ağustos 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün, söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 TL olurken, öngörülen istihdam 33 bin 174 olarak belirlendi. Söz konusu teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 436 milyon 158 bin 429 TL olarak belirlendi.



Tamamlama vizesi yapılan 142 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 TL olurken, istihdam 6 bin 215 olarak açıklandı. Teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 178 milyon 132 bin 279 TL oldu.



Aynı ayda 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 TL değerinde 217 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu belgelerle 7 bin 606 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.