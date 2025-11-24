23 bin LED ile 3,8 milyon kWh tasarruf edecek

Akdeniz Elektrik Da­ğıtım A.Ş. (AEDAŞ), enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bölgenin ay­dınlatma altyapısında kap­samlı LED dönüşüm progra­mını devreye aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta­rafından belirlenen hedef kap­samında 23 bin 351 armatü­rün LED’e dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Dö­nüşümle birlikte yıllık 3,8 mil­yon kWh’e yakın enerji tasar­rufu hedeflenirken, AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Bay­dar, “Gerçekleştirilecek dö­nüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlamayı öngörüyoruz” dedi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder) saha ziya­retleri kapsamında AEDAŞ’ın Antalya’daki operasyon mer­kezinde şirketin enerji altya­pısını güçlendirmeye yönelik yatırımları ve dijital projeleri ele alındı. AEDAŞ Genel Mü­dürü İlkay Baydar, 2013’ten bu yana enerji talebinde ciddi ar­tış yaşandığını belirterek, tale­bi karşılamak için yapılan ya­tırımların 2025 Haziran TÜ­FE rakamlarına göre 50 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Sade­ce 2025 yılında Antalya, Ispar­ta ve Burdur’da 9 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını hatırla­tan Baydar, bunun günlük 25,6 milyon TL yatırıma karşılık geldiğini ifade etti.

Dönüşüm 2025 sonunda tamamlanacak

Enerjinin verimli kullanı­mının artık zorunluluk oldu­ğunu vurgulayan Baydar, “Biz de AEDAŞ olarak tüm süreç­lerimizi enerji verimliliğini artıracak şekilde yeniden ta­sarlıyoruz” diyerek, LED dö­nüşüm çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Ener­ji ve Tabii Kaynaklar Bakan­lığı tarafından belirlenen şir­ket hedefimiz kapsamında 23 bin 351 adet armatürün LED’e dönüştürülmesi planı­mız bulunuyor. Bu kapsamda 8 bin adet mevcut armatürü LED’e dönüştürürken, 15 bin adet de yeni LED tesis edece­ğiz.” Enerji tasarrufu beklen­tisine ilişkin olarak Baydar, “Gerçekleştirilecek dönüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlan­masını öngörüyoruz” ifadesi­ni kullandı. Çalışmaların tüm hizmet bölgesine yayıldığını belirten Baydar, “Antalya mer­kez ilçeleri, Manavgat, Alanya, Serik, Isparta Merkez ve Bur­dur Merkez başta olmak üzere tüm hizmet bölgemizde dönü­şüm başladı, 2025 yılı sonuna kadar devam edecek” diye ko­nuştu. Baydar, ilerleyen yıllar­da hedeflerinin “toplam 50 bin adet LED armatür kullanımı­na ulaşmak” olduğunu söyledi.

Yıldırım kaynaklı arızaya müdahale süresi kısalacak

Dijital çözümlere ağırlık verdiklerini belirten Baydar, yıldırım kaynaklı arızaların hızlı tespiti için geliştirdik­leri sistem hakkında şu bilgi­leri verdi: “Yıldırım kaynaklı arızaların hızlı ve doğru şekil­de belirlenebilmesi amacıy­la, arıza noktaları ile yıldırım olaylarını eşleştiren veri odak­lı çalışmalar başlattık. Gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde sa­ha ekiplerinin arızaya müda­hale süresi kısalacak.” Baydar, bu yeni yaklaşımın etkisini ise şöyle anlattı: “Yapılan analiz­ler sonucunda, yıldırım olay­ları ile arıza kayıtlarının hem zaman hem de konum açısın­dan yüksek doğrulukta örtüş­tüğünü tespit etmiş durumda­yız. Bu yaklaşımın arıza tespit süreçlerini hızlandıracağına ve operasyonel verimliliği ar­tıracağına inanıyoruz.”

Enerji kaynağı sağlayacak istasyonlar yaygınlaştırılacak

AEDAŞ’ın Ar-Ge yaklaşımını anlatan Baydar, “Ar- Ge’yi sadece bir teknoloji yatırımı olarak değil, topluma ve çevreye katkı sağlayan bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz” dedi. Burdur’daki pilot uygulaması tamamlanan projeyi şöyle anlattı: “Deprem ve Acil Durumlara Karşı Çok Fonksiyonlu Erişim ve Aydınlatma İstasyonu’nu 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldık. İstasyon üzerinde kesintisiz internet erişimi sağlayacak uydu anteni, aydınlatma için LED projektör, uzaktan izlenebilirlik sağlayan kamera ve MESH Ağı bulunuyor.” Baydar, bu istasyonların amacını ise şöyle özetledi: “Afet durumunda belirli toplanma noktaları veya kritik lokasyonlarda aydınlatma, internet erişimi ve arama-kurtarma araç gereçleri için enerji kaynağı sağlayacak istasyonları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”