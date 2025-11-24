23 bin LED ile 3,8 milyon kWh tasarruf edecek
Akdeniz Elektrik Dağıtım, hizmet bölgesindeki 23 bin 351 adet armatürün LED’e dönüştürülmesi yönünde harekete geçti. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Gerçekleştirilecek dönüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz” dedi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bölgenin aydınlatma altyapısında kapsamlı LED dönüşüm programını devreye aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef kapsamında 23 bin 351 armatürün LED’e dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Dönüşümle birlikte yıllık 3,8 milyon kWh’e yakın enerji tasarrufu hedeflenirken, AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Gerçekleştirilecek dönüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlamayı öngörüyoruz” dedi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder) saha ziyaretleri kapsamında AEDAŞ’ın Antalya’daki operasyon merkezinde şirketin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları ve dijital projeleri ele alındı. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, 2013’ten bu yana enerji talebinde ciddi artış yaşandığını belirterek, talebi karşılamak için yapılan yatırımların 2025 Haziran TÜFE rakamlarına göre 50 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Sadece 2025 yılında Antalya, Isparta ve Burdur’da 9 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını hatırlatan Baydar, bunun günlük 25,6 milyon TL yatırıma karşılık geldiğini ifade etti.
Dönüşüm 2025 sonunda tamamlanacak
Enerjinin verimli kullanımının artık zorunluluk olduğunu vurgulayan Baydar, “Biz de AEDAŞ olarak tüm süreçlerimizi enerji verimliliğini artıracak şekilde yeniden tasarlıyoruz” diyerek, LED dönüşüm çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şirket hedefimiz kapsamında 23 bin 351 adet armatürün LED’e dönüştürülmesi planımız bulunuyor. Bu kapsamda 8 bin adet mevcut armatürü LED’e dönüştürürken, 15 bin adet de yeni LED tesis edeceğiz.” Enerji tasarrufu beklentisine ilişkin olarak Baydar, “Gerçekleştirilecek dönüşüm ile yıllık 3 milyon 850 bin 667 kWh enerji tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Çalışmaların tüm hizmet bölgesine yayıldığını belirten Baydar, “Antalya merkez ilçeleri, Manavgat, Alanya, Serik, Isparta Merkez ve Burdur Merkez başta olmak üzere tüm hizmet bölgemizde dönüşüm başladı, 2025 yılı sonuna kadar devam edecek” diye konuştu. Baydar, ilerleyen yıllarda hedeflerinin “toplam 50 bin adet LED armatür kullanımına ulaşmak” olduğunu söyledi.
Yıldırım kaynaklı arızaya müdahale süresi kısalacak
Dijital çözümlere ağırlık verdiklerini belirten Baydar, yıldırım kaynaklı arızaların hızlı tespiti için geliştirdikleri sistem hakkında şu bilgileri verdi: “Yıldırım kaynaklı arızaların hızlı ve doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla, arıza noktaları ile yıldırım olaylarını eşleştiren veri odaklı çalışmalar başlattık. Gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde saha ekiplerinin arızaya müdahale süresi kısalacak.” Baydar, bu yeni yaklaşımın etkisini ise şöyle anlattı: “Yapılan analizler sonucunda, yıldırım olayları ile arıza kayıtlarının hem zaman hem de konum açısından yüksek doğrulukta örtüştüğünü tespit etmiş durumdayız. Bu yaklaşımın arıza tespit süreçlerini hızlandıracağına ve operasyonel verimliliği artıracağına inanıyoruz.”
Enerji kaynağı sağlayacak istasyonlar yaygınlaştırılacak
AEDAŞ’ın Ar-Ge yaklaşımını anlatan Baydar, “Ar- Ge’yi sadece bir teknoloji yatırımı olarak değil, topluma ve çevreye katkı sağlayan bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz” dedi. Burdur’daki pilot uygulaması tamamlanan projeyi şöyle anlattı: “Deprem ve Acil Durumlara Karşı Çok Fonksiyonlu Erişim ve Aydınlatma İstasyonu’nu 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldık. İstasyon üzerinde kesintisiz internet erişimi sağlayacak uydu anteni, aydınlatma için LED projektör, uzaktan izlenebilirlik sağlayan kamera ve MESH Ağı bulunuyor.” Baydar, bu istasyonların amacını ise şöyle özetledi: “Afet durumunda belirli toplanma noktaları veya kritik lokasyonlarda aydınlatma, internet erişimi ve arama-kurtarma araç gereçleri için enerji kaynağı sağlayacak istasyonları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”