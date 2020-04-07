2,3 milyon aileye daha nakit yardımı

07 Nisan 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Ücretsiz izne çıkanlar için de maaş desteğinin başlatılacağını açıklayan Bakan Albayrak, " 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak" ifadelerini kullandı.

Albayrak, yaklaşık 23 bin firmaya kredilerinin tahsis edildiğini, 2,8 milyar liralık finansmanın KOBİ'lerin hesaplarına geçtiğini belirtti.